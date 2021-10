Siete alla ricerca di cuffie senza fili di elevata qualità? Ecco allora la nostra rassegna dei migliori modelli wireless attualmente disponibili sul mercato. Prodotti dotati della tecnologia Bluetooth, perfetti per ascoltare musica anche da smartphone e tablet.

Modelli dotati di microfono, comodi da indossare anche per lunghi periodi di tempo ed in grado di garantire ottime prestazioni con ogni genere musicale. Cuffie infine dalla lunga autonomia, dal look raffinato e con un’elevata qualità costruttiva.

Scopriamo, quindi, quali sono le migliori cuffie senza fili attualmente sul mercato.

1. Bose QuietComfort 35 II: funzione di soppressione dei rumori

Iniziamo la nostra rassegna dalle Bose QuietComfort 35 II, cuffie di fascia alta dotate della tecnologia di soppressione del rumore. Cuffie Bluetooth Over-Ear con microfono integrato, compatibili con l'assistente vocale Alexa. Non dimentichiamo, infine, le quattro colorazioni disponibili.

Scopri di più su Amazon.it a 229 euro



2. Bose Noise Cancelling 700: complete e con un'ottima costruzione

Da Bose anche le Noise Cancelling 700; un modello dotato di un'avanzata tecnologia di riduzione del rumore e accesso diretto all'assistente virtuale Amazon Alexa e Google Assistant, per un semplice e completo controllo vocale. Cuffie dotate anche di comandi touch e autonomia che arriva a 20 ore, con tre colori disponibili.

Scopri di più su Amazon.it a 299 euro

3. Sennheiser Momentum 3: design raffinato

Proseguiamo con le Sennheiser Momentum 3; cuffie dal look raffinato, dotate di Bluetooth 5 e codec aptX e della tecnologia Active Noise Cancellation, utile per eliminare fastidiosi rumori di sottofondo. Un modello con archetto in pelle, una risposta in frequenza da 6 a 22.000 Hz ed un’autonomia che arriva a 17 ore.

Scopri di più su Amazon.it a 261 euro

4. Sony WH-1000XM4: lunga autonomia e Amazon Alexa

Le Sony WH-1000XM4 sono cuffie Over-Ear, compatibili con Amazon Alexa, Google Assistant e Siri. Un modello con un’autonomia fino a 30 ore, dotato di un ottimo sistema di cancellazione del rumore. Non dimentichiamo la funzione Wearing Detection e le tre colorazioni disponibili.

Scopri di più su Amazon.it a 303 euro

5. Apple AirPods Max: 5 diversi colori

Concludiamo la nostra rassegna dedicata alle migliori cuffie sul mercato con le AirPods Max di Apple. Un prodotto dallo stile inconfondibile, disponibile in 5 diverse colorazioni. Ricordiamo, inoltre, la tecnologia di cancellazione attiva del rumore e l'audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un effetto surround da cinema.

Scopri di più su Amazon.it a 484 euro