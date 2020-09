Le migliori soundbar economiche sul mercato

Le soundbar sono prodotti sempre più diffusi e apprezzati dal mercato; si tratta di casse sviluppate in orizzontale e concepite per migliorare l’audio, spesso di bassa qualità, dei TV.

Speaker di facile installazione che possono anche essere utilizzati per ascoltare la nostra musica preferita, proveniente ad esempio da una chiavetta USB o dal nostro smartphone.

In fase di acquisto è importante valutare varie caratteristiche tecniche come la potenza e il numero di altoparlanti presenti all’interno della soundbar; sul mercato sono infatti presenti modelli con diverse configurazioni, da semplici soundbar economiche dotate solo di due speaker stereo a soluzioni di fascia alta con all’interno anche 10 altoparlanti.

E’ inoltre consigliabile acquistare una soundbar accompagnata da un subwoofer wireless, che richiede solo il collegamento alla rete elettrica, utile ad incrementare la resa dei bassi.

Passando alle connessioni, consigliamo l’acquisto di un modello dotato di HDMI Arc/Cec, che semplifica il collegamento alla TV e permette di controllare la soundbar tramite il telecomando del televisore.

Utile, inoltre, la presenza del Bluetooth per il collegamento di smartphone e tablet. Non dimentichiamo, infine, di controllare l’altezza della soundbar che, in caso di installazione davanti alla Tv, non deve coprire la parte inferiore dello schermo.

Scopriamo, quindi, quali sono le migliori soundbar low cost attualmente sul mercato.

1. Panasonic SC-HTB488: sottile e dalle buone prestazioni

Al primo posto della nostra classifica troviamo la Panasonic SC-HTB488; un modello dalle forme sottili ed eleganti e con una potenza di 200 Watt. Un prodotto dalla buone prestazioni, accompagnato da un subwoofer wireless. Soundbar con surround virtuale, collegamento wireless Bluetooth, porta HDMI ed ingresso ottico.

Scopri di più su Amazon a 164 euro

2. Samsung HW-N300/ZF: adatta ad ogni spazio

Proseguiamo la nostra rassegna con la Samsung HW-N300/ZF; un modello low cost, acquistabile a meno di 100 euro e dotato di 4 altoparlanti ( 2 woofer e 2 tweeter). Un modello a 2 canali, dall’ingombro ridotto, dotato anche di connettività wireless Bluetooth 4.2 per poter collegare la soundbar al tuo TV senza l’ingombro di antiestetici cavi.

Scopri di più su Amazon a 89 euro

3. Samsung HW-K335: potenza di 130 Watt

Da Samsung arriva anche la HW-K335, una soundbar da 130 Watt accompagnata da un subwoofer separato dedicato alle frequenze più basse. Un modello, quindi, in configurazione 2.1 dotato di collegamento Bluetooth, ingresso ottico e analogico. Soundbar dal design sottile, facilmente installabile sotto la tv e dotata anche di un piccolo display centrale.

Scopri di più su Amazon a 199 euro

4. Sony HT-SF150: design essenziale

La Sony HT-Sf150 è una sottile soundbar con una potenza di 120 Watt. Un prodotto dal design essenziale, con connettività Bluetooth, USB e HDMI Arc. Non dimentichiamo le tecnologie S-Force Front Surround e Bass Reflex e le dimensioni pari a 900 x 64 x 88 mm.

Scopri di più su Amazon a 107 euro

5. Panasonic SC-HTB200: posizionabile anche sotto la Tv

Panasonic propone anche la SC-HTB200: un modello dal design compatto che può essere facilmente posizionato anche sotto la tv grazie al suo spessore ridotto. Un prodotto dal design elegante con una potenza di 80 watt, dotato di surround virtuale, Bluetooth, porta HDMI ed ingresso digitale ottico.

Scopri di più su Amazon a 97 euro

6. Yamaha YAS-107: soundbar con subwoofer integrati

Da Yamaha arriva la YAS-107: soundbar con subwoofer integrati, dal design elegante e curato. Un modello con una potenza di 120 Watt, dotata di Bluetooth, HDMI e ingresso ottico. Un accessorio dal design sottile installabile anche a parete, compatibile con la tecnologia DTS Virtual:X.

Scopri di più su Amazon a 139 euro

7. LG SJ3: potenza di 300W

Nella nostra rassegna dedicata alle migliori soundbar economiche troviamo anche il modello di LG SJ3 che vanta una potenza di 300 Watt. Un prodotto con configurazione a 2.1 canali, dotato della tecnologia Adaptive Sound Control che analizza il suono in tempo reale. Quando riconosce un dialogo, regola automaticamente il suono permettendoti di ascoltarlo chiaramente, mentre quando percepisce una scena d’azione aumenta i bassi per creare un impatto maggiore.

Scopri di più su Amazon a 129 euro

8. Taotronics TT-SK017: soundbar low cost

Concludiamo la nostra rassegna con la Taotronics TT-SK017, una soundbar davvero low cost, disponibile nelle varianti in nero o blu. Cassa con una potenza di 36 W, dall’ingombro ridotto, pari a 63,5 cm. Non dimentichiamo la connettività senza fili Bluetooth e la possibilità di installazione a parete.

Scopri di più su Amazon a 49 euro