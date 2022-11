Porta il cinema in casa: le migliori soundbar a partire da 38 euro

Le soundbar sono prodotti sempre più diffusi e apprezzati dal mercato; si tratta di casse sviluppate in orizzontale e concepite per migliorare l’audio, spesso di bassa qualità, dei TV.

Speaker di facile installazione che possono anche essere utilizzati per ascoltare la nostra musica preferita, proveniente ad esempio da una chiavetta USB o dal nostro smartphone.

In fase di acquisto è importante valutare varie caratteristiche tecniche come la potenza e il numero di altoparlanti presenti all’interno della soundbar; sul mercato sono infatti presenti modelli con diverse configurazioni, da semplici soundbar economiche dotate solo di due speaker stereo a soluzioni di fascia alta con all’interno anche 10 altoparlanti.

Sul mercato sono, inoltre, disponibili soundbar accompagnate da un subwoofer che consente di incrementare la resa dei bassi.

Utile, inoltre, la presenza del Bluetooth per il collegamento di smartphone e tablet. Non dimentichiamo, infine, di controllare l’altezza della soundbar che, in caso di installazione davanti alla Tv, non deve coprire la parte inferiore dello schermo.

Scopriamo, quindi, quali sono le migliori soundbar low cost attualmente sul mercato.

1. Soundbar Bose Solo 5

Da Bose la soundbar compatta Solo5. Modello facile da collegare alla Tv, con telecomando universale e collegamento wireless Bluetooth. Prodotto con dimensioni pari a 7,11 x 54,86 x 8,64 cm ed un peso di 1,59 Kg.

2. Creative Stage 2.1

Nella nostra rassegna anche il sistema Creative Stage 2.1 composto da una soundbar compatta ed un sottile subwoofer. Si abbina a qualsiasi stile di arredamento, grazie al design sobrio, elegante e dalle dimensioni contenute. Sistema per TV e Pc, con una potenza di 160 Watt, collegabile anche allo smartphone grazie al Bluetooth integrato.

3. Snowdon Soundbar II

Proseguiamo con la Snowdon Soundbar II con subwoofer integrato e potenza di 120 Watt. Soundbar dal design sottile, dotata anche di funzione Virtual Surround, connessione ottica e Bluetooth.

4. Sony HT-SF150

Nella nostra rassegna troviamo anche la soundbar HT-SF150 di Sony. Si tratta di un accessorio con una potenza di 120 Watt, dalle dimensioni contenute pari a 900 x 64 x 88 mm. Soundbar a 2 canali con speaker Bass Reflex e connensioni Bluetooth e HDMI.

5. Majority Atlas

Passiamo alla Majority Atlas, un modello dal costo decisamente contenuto e dal design compatto. Mini soundbar portatile e ricaricabile tramite USB con 8 ore di autonomia. Modello dotato di Bluetooth, porta USB, slot per Micro SD e presa per jack audio da 3,5mm.

6. LG SN4

Da LG la soundbar SN4 con subwoofer wireless e potenza complessiva di 300 Watt. Modello con ingresso ottico, HDMI e USB, compatibile con Bluetooth e tecnologia AI Sound Pro: analizza automaticamente il contenuto per ottimizzare all’istante le impostazioni audio.

7. Creative Stage Air

La Creative Stage Air è una soundbar compatta progettata per essere posizionata sotto al monitor del tuo computer. Un modello a basso profilo, alimentato via USB, con due driver e un radiatore passivo dedicato ai bassi. Soundbar portatile, dotata anche di batteria con autonomia fino a 6 ore.

