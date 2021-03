Fire TV Stick: nuova interfaccia e telecomando aggiornato

A partire da oggi, Amazon lancia una nuova interfaccia di Fire TV, disponibile su vari dispositivi tra cui Fire TV Stick 4K e Fire TV Cube. Il supporto per Fire TV Stick (2a generazione) arriverà entro la fine dell’anno. Questo lancio segue quello dello scorso dicembre della nuova interfaccia Fire TV su Fire TV Stick (3a generazione) e Fire TV Stick Lite.

La nuova interfaccia di Fire TV è il più grande aggiornamento mai sviluppato finora. È, infatti, da oggi possibile accedere attraverso il proprio profilo utente, utilizzare una nuova barra del menù principale semplificata e aggiungere le app preferite, per un rapido accesso. Inoltre, sono state aggiunte nuove funzionalità come App Peeks, che consente di esplorare tutte le app più popolari all’interno della nuova interfaccia, e Find che permette di cercare i contenuti a seconda delle categorie, come programmi TV e film.

Fire TV Stick 2021

Arriva oggi anche la nuova Fire TV Stick 2021; versione che adotta un nuovo telecomando con funzioni vocali Alexa, dotato ora di pulsanti per l'accesso rapido a vari servizi di streaming: Netflix, Prime Video, Disney Plus e Amazon Music. Nessuna novità, invece, per l'hardware della chiavetta.

La nuova Fire TV Stick 2021 è già ordinabile al prezzo di 39,99 euro (data di uscita 14 aprile).

Scopri di più su Amazon.it