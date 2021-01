Panasonic JZ2000: il televisore OLED top di gamma del 2021

I TV OLED Panasonic sono da sempre un’ottima scelta per guardare film e serie TV. Ma il modello JZ2000 compie un ulteriore passo avanti, strizzando l’occhio anche ai gamer, che saranno entusiasti della latenza minima assicurata dalle frequenze di aggiornamento VRR (Variable Refresh Rate) e HFR (High Frame Rate) dell’HDMI 2.1. Non solo: chi non ama armeggiare con comandi e impostazioni, apprezzerà subito il JZ2000 dotato di un nuovo processore in grado di calibrare in automatico effetti sonori e immagini.

L’aggiunta degli speaker a emissione laterale al set up di speaker upfiring contribuisce a costruire un avvolgente audio surround. Infine ricordiamo il pannello OLED “custom made” di Panasonic con elevati livelli di luminosità media e massima.

Processore HCX Pro AI e modalità AI automatica

Il cuore del televisore JZ2000 è il nuovo processore HCX Pro AI, dove AI sta per “Intelligenza Artificiale”. HCX Pro AI nasce per regalare un’esperienza ottimale in base al tipo di contenuto: dopo aver rilevato se si tratta di film, sport, musica, ecc., regola in automatico la qualità sia delle immagini che dell’audio. Se, ad esempio, l’intelligenza artificiale riconosce una partita di calcio, regola l’immagine in modo da far sembrare il prato e i giocatori più realistici, e ricrea la stessa atmosfera degli spalti di uno stadio.

Novità per il gaming

Panasonic è riuscita a ridurre ulteriormente la latenza durante le sessioni di gaming. Nel modello JZ2000, questo ritardo è stato ridotto a uno dei valori più bassi sul mercato dei TV OLED. L’ottimizzazione della latenza è una componente essenziale di una delle new-entry della serie JZ2000, ovvero la tecnologia Game Mode Extreme, che introduce:

• Latenza minima

• Standard HDMI 2.1 con Variable Refresh Rate (VRR) e High Frame Rate (HFR)

• Modalità d’immagine Game specifica per i videogiochi

• Compatibilità con HDMI Power Link per migliorare l’esperienza e la semplicità d’uso dei TV Panasonic con dispositivi CEC non supportati, come i PC o i decoder di vecchia generazione.

La nuova frontiera del suono

Gli speaker a emissione laterale aggiunti ai comprovati speaker del modello precedente che proiettano le onde verso il soffitto danno vita al sistema 360° Soundscape Pro, progettato per offrire un’esperienza audio Dolby Atmos immersiva. L’insieme delle unità trasmette i suoni in tutte le direzioni per produrre un soundstage tridimensionale con i contenuti Dolby Atmos.

L’integrazione di più speaker consente al televisore di selezionare i singoli suoni direzionali con una precisione senza precedenti, per immergere lo spettatore nella scena. Nel caso dei film, l’audio assume una connotazione surround tipicamente cinematografica, mentre durante una partita l’impressione è quella di trovarsi in uno stadio gremito. L’intero sistema sonoro è stato sviluppato con la collaborazione degli ingegneri Technics.

Esclusivo pannello OLED

Come il predecessore, il televisore JZ2000 è provvisto del pannello proprietario di Panasonic Master HDR OLED Professional Edition, che vanta valori di luminosità nettamente ai vertici della categoria.

Master HDR OLED Professional Edition, rispetto ai normali OLED, raggiunge

livelli superiori di luminosità media e massima, che si traducono in una gamma dinamica più ampia.

Calibrazione d’eccellenza

Il nuovo televisore OLED JZ2000 unisce l’alta precisione delle tecnologie Panasonic, alle straordinarie doti professionali del colorista Stefan Sonnenfeld. Sonnenfeld ha lavorato ai film più acclamati dell’ultimo decennio: A Star is Born, Wonder Woman, L’uomo d’acciaio, La bella e la bestia, Star Wars: il risveglio della forza e molti altri. Come molti famosi coloristi, utilizza i grandi schermi OLED di Panasonic come monitor di riferimento professionale nel suo lavoro quotidiano.

Per quanto riguarda i formati, il televisore JZ2000 supporta un ampio ventaglio di contenuti HDR, come Dolby Vision IQ, Dolby Vision, Filmmaker Mode e HLG Photo.

In più, Panasonic abbina la Filmmaker Mode alla tecnologia proprietaria “Intelligent Sensing”, che regola dinamicamente la luminosità della immagini in base alla luce della stanza. JZ2000 supporta anche la funzione HDR10+ Adaptive, che adatta dinamicamente i contenuti HDR alle condizioni di illuminazione dall’ambiente, per garantire una riproduzione fedele nei dettagli e nei contrasti anche nelle stanze particolarmente buie o luminose.

My Home Screen 6.0

Su JZ2000 è installata l’ultima versione del sistema operativo di Panasonic per gli smart TV, My Home Screen 6.0. In base all’umore della giornata o all’orario, l’opzione My Scenery consente di scegliere fra un catalogo di immagini e video rilassanti, o anche di impostare una scena personalizzata.

Il doppio collegamento Bluetooth è utile per trasmettere i suoni a due dispositivi Bluetooth in contemporanea. Una soluzione molto pratica, ad esempio, per i genitori che desiderano guardare film di sera con le cuffie senza disturbare il resto della famiglia.

Il menù dell’interfaccia ora dà accesso immediato alle impostazioni più utilizzate, audio e video incluse. JZ2000 interagisce inoltre anche con i principali assistenti vocali, permettendo agli utenti di gestire alcune funzioni del TV senza bisogno del telecomando.