Panasonic PMX802: un nuovo super impianto stereo compatto

Panasonic presenta il nuovo sistema micro Hi-Fi SC-PMX802, uno stereo top di gamma che integra la sofisticata tecnologia di Technics.

L'involucro in metallo dalle linee classiche contiene tutte le funzionalità che gli ascoltatori si aspettano: come lettore CD (con la rimasterizzazione ad alta risoluzione) e radio DAB+; è inoltre possibile riprodurre musica ad alta definizione da USB o in streaming utilizzando Chromecast integrato, AirPlay 2 e Bluetooth.

Esperienza audio superiore

Scendendo nel dettaglio, il nuovo PMX802 di Panasonic è dotato del prestigioso amplificatore Technics JENO Engine per prestazioni Hi-Fi ad alta risoluzione.

Gli speaker a 3 vie del sistema sono dotati di tweeter a cupola in seta in grado di raggiungere frequenze elevate fino a 50 kHz.

PMX802 segue il design classico familiare dei sistemi della serie PMX, i best seller di Panasonic. Il suo involucro in metallo accuratamente rifinito è ulteriormente impreziosito da un controllo del volume e un pannello frontale in alluminio. Inoltre il cabinet in legno degli speaker presenta una raffinata finitura nera.

Ascolta i contenuti come mai prima

In qualità di sistema in grado di riprodurre musica ad alta risoluzione, PMX802 vanta avanzati circuiti audio.

La rimasterizzazione ad alta risoluzione dei CD assolve egregiamente al suo compito: fare in modo che le tracce dei CD suonino ancora meglio. Un'elaborazione simile rimasterizza la musica in streaming proveniente da Bluetooth e i brani MP3 da USB.

Grazie a Chromecast integrato, AirPlay 2 e Bluetooth, PMX802 soddisfa qualsiasi esigenza di streaming, il che ne fa un Network Player versatile, perfetto per avere accesso alle playlist di Spotify, ai podcast e alla radio Internet. Chromecast integrato è compatibile con numerosi servizi audio ad alta risoluzione, tra cui Tidal.

La porta USB sul pannello frontale del sistema PMX802 semplifica la riproduzione di musica da un'unità USB. Il sistema è compatibile con numerosi standard audio ad alta risoluzione, compreso il diffuso formato FLAC. I file a risoluzione più bassa come gli MP3 vengono rimasterizzati per una migliore fruizione della musica.

Collegalo come vuoi

PMX802 è dotato di terminali di ingresso sia ottico che AUX per il collegamento alla TV. Con la funzione di riproduzione automatica AUX-IN, il sistema Hi-Fi si avvia automaticamente quando viene acceso il televisore. Il telecomando della TV può essere utilizzato per regolare il volume. Non mancano, infine, radio FM e DAB+.

Il sistema micro PMX802 sarà commercializzato nel mercato italiano a partire da Luglio. Il prezzo indicativo suggerito al pubblico sarà di circa 600?.