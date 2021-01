Panasonic Sound Slyer HTB01: la soundbar per il gaming

Da Panasonic arriva la Sound Slyer HTB01, una soundbar per il gaming progettata in collaborazione con SQUARE ENIX.

Si tratta di un sistema di altoparlanti a 3 vie da 2.1 canali completo di un subwoofer incorporato. Soundbar compatibile con le tecnologie audio Dolby Atmos, DTS:X e DTS: Virtual X.

La sua struttura compatta consente un facile posizionamento davanti al monitor del PC o alla TV senza ostruire la vista.

Questo dispositivo è dotato di tre diverse modalità sonore, sviluppate ad hoc con il team di specialisti del sound di FINAL FANTASY XIV Online:

• Role-Playing Game: ideale per i giochi di ruolo, crea un’atmosfera realistica e intensa, come se l’utente si trovasse all’interno del mondo virtuale del gioco.

• First Person Shooter: crea un’acustica precisa e dettagliata, dove è possibile udire e individuare suoni lievi come i passi, per dare all’utente un vantaggio importante negli sparatutto in prima e in terza persona.

• Voice: ottimizza la qualità delle voci dei personaggi per un’esperienza ancora più coinvolgente. Raccomandata per i giochi d’avventura, dove i dialoghi possono fornire indizi importanti nella storia.

In occasione del CES 2021, Panasonic ha realizzato un’edizione speciale della Sound Slayer, con una cover grafica che richiama esplicitamente Final Fantasy. Soundbar insignita del premio CES 2021 Innovation Awards Honoree per la categoria Headphones & Personal Audio.

La Sound Slayer Panasonic HTB01 edizione Final Fantasy sarà disponibile su Amazon a partire da fine Gennaio, con un prezzo suggerito al pubblico di 349,99 €.

La versione standard è già acquistabile al prezzo di 299,99 euro.

