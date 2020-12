Hisense Laser TV 100L5F: un completo proiettore a tiro corto di fascia alta

ll Laser TV di Hisense 100L5F-A12 è un dispositivo compatto in grado di proiettare immagini fino a 100 pollici, corrispondenti a 2,24 metri di base, posizionandolo a pochi centimetri dal muro. Non è dunque necessario né fissare il Laser TV alla parete, né al soffitto, e neppure dover utilizzare lunghi cavi di collegamento.

Un altro aspetto su cui vale la pena riflettere è la luminosità. Mentre i proiettori tradizionali richiedevano una stanza completamente buia, il Laser TV può essere, invece, usato anche durante il giorno.

Questo prodotto è stato ottimizzato con tutte le più recenti tecnologie. Il sistema di proiezione utilizza una tecnologia laser DLP, con una durata garantita di oltre 25.000 ore. Il Laser TV 100L5F supporta, inoltre, la risoluzione 4K Ultra HD per un totale di 8,3 milioni di pixel, con il supporto anche dello standard HDR.

Nessun compromesso neppure nel comparto audio sia grazie all’integrazione di uno speaker da 30 watt, sia per il supporto in modo nativo dello standard Dolby ATMOS.

Ricordiamo anche la piattaforma VIDAA di Hisense che di fatto trasforma il Laser TV in una vera e propria console per l’intrattenimento domestico. Questo significa che è possibile accedere in modo facile e veloce a tutti i principali servizi di streaming come Netflix, YouTube, Prime Video. Direttamente dal telecomando è anche possibile accedere alla tradizionale programmazione TV sfruttando il sintonizzatore digitale terrestre e satellitare integrato certificato tivùsat 4K e R2 per la ricezione dei relativi servizi free e pay tv.

Inoltre, come tutti i dispositivi Hisense, anche questo è compatibile con l’assistente digitale Amazon Alexa.

Il sistema assicura anche una protezione attiva per gli occhi, se infatti un soggetto si avvicina alla sorgente luminosa la luce passa direttamente a nero.

Il Laser TV 100L5F-A12 è composto dall’unità di proiezione e dallo schermo. Questo accessorio è stato progettato proprio per assorbire la luce ambientale, per massimizzare la resa visiva, ma anche per ridurre al minimo la riflessione della luce assicurando un totale comfort visivo agli spettatori.

Fino al 31 dicembre 2020, il Laser TV di Hisense 100L5F-A12 è in offerta al prezzo di 3.999 euro. Inoltre, grazie alla promozione Cash Back è previsto un rimborso di 1000 euro. E’ necessario registrare l’acquisto sul sito hisense.it/tipremia/ entro il 31 dicembre 2020.

