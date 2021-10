Il cinema in casa: super proiettore XGIMI Aura

Aura è il nuovo proiettore di fascia alta di XGIMI. Si tratta di un modello a tiro corto che può, quindi, essere posizionato molto vicino alla parete di proiezione, per un’installazione facile e veloce.

Aura è, infatti, in grado di proiettare un’immagine di 80 pollici con il proiettore a soli 10 cm dalla parete/schermo, arrivando fino a 150 pollici a 44 cm di distanza dal telo.

Un proiettore laser DLP dalle complete e avanzate caratteristiche tecniche a partire dalla risoluzione 4K con HDR10 e luminosità di 2.400 ANSI Lumens. Proiettore garantito per ben 25.000 ore (4 ore di contenuti al giorno per 17 anni).

Proseguiamo ricordando la sezione audio integrata sviluppata in collaborazione con Harman Kardon, formata da 4 altoparlanti da 15 Watt e compatibile con DTS Studio Sound, DTS - HD e Dolby Audio.

Un prodotto davvero completo grazie alla presenza a bordo del sistema operativo Android TV, in versione 10. Si tratta di un’ottima piattaforma che consente di accedere direttamente a più di 5.000 app di vario genere, a partire dalle più famose piattaforme di streaming video come DAZN, Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+. Non mancano browser Internet, giochi, la possibilità di riprodurre file video da memorie esterne e la funzione di Chromecast.

Il cuore dell’Aura è il processore MediaTek MT9629, un quad-core Cortex-A55 con GPU Mali-G52, affiancato da 2 GB di RAM e da 32 GB di memoria interna per giochi e app.

Numerose le porte disponibili con 3 HDMI 2.0, 3 USB 2.0, un'uscita ottica, una Ethernet e una presa per le cuffie. Passiamo alla connettività wireless con Wi-Fi ac dual-band e Bluetooth 5, utile per collegare ad esempio una soundbar in wireless o un controller di gioco.

Proseguiamo con le dimensioni di XGIMI Aura pari a 606 x 401 x 139,5 mm, con un peso 14,93 kg. Infine la rumorosità di 30 decibel.

Aura è già ordinabile in Italia, tramite il distributore ufficiale Attiva, al prezzo di 2.499 euro.

Ricordiamo, infine, altre due interessanti proiettori di XGIMI con Android TV, il modello portatile Halo e l’avanzato Horizon Pro con risoluzione 4K.