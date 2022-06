XGIMI Halo, MoGo Pro ed Elfin: tre completi proiettori per la tua estate

Con l’estate ufficialmente alle porte è arrivato il momento di pensare ai perfetti alleati smart per tutti coloro che non vogliono rinunciare a un pizzico di tecnologia anche in vacanza. XGIMI, azienda riconosciuta a livello mondiale per proiettori e Laser TV di design e alta qualità, offre una gamma di dispostivi ideali per chi vuole godersi una serata cinema all’aperto con i propri amici o per chi proprio non vuole perdersi l’ultima attesissima serie TV.

XGIMI Halo, MoGo Pro e Elfin sono tre diversi modelli con il denominatore comune della portabilità, che permette a questi dispositivi di essere utilizzati in qualsiasi situazione e in ogni contesto, in campeggio come al mare o in montagna.

XGIMI Halo

Si tratta di un piccolo proiettore da 800 ANSI Lumen, con risoluzione Full HD, HDR, speaker Harman-Kardon da 5W ed un cuore Android TV. Ricordiamo, inoltre, la batteria integrata, il WiFi, il Bluetooth 5.0 e l'auto Focus. Citiamo, infine, la variante Halo+ leggermente più luminosa e con tecnologia ISA (Intelligent Screen Adaption) per semplificare usabilità e configurazione.

Scopri di più su Amazon a 749 euro

XGIMI MoGo Pro

Simile nella forma ad Halo, questo proiettore è ancora più compatto, per un'ottima portabilità. Modello con 300 ANSI Lumen, risoluzione Full HD, controllo vocale Google Assistant e Autofocus. Proiettore a batteria, con speaker integrati. Infine non dimentichiamo la piattaforma smart Android TV ed il peso di soli 900 grammi. Ricordiamo anche la versione Plus con audio Harman Kardon, funzione di correzione trapezoidale automatica e supporto inclinabile.

Scopri di più su Amazon a 549 euro

XGIMI Elfin

Elfin unisce al meglio design dalle forme più convenzionali e portabilità, perfetto anche per gli utenti alle prime armi. Questo dispositivo proietta con una qualità di immagine Full HD, trasformando qualsiasi stanza in un vero e proprio cinema. Completano la dotazione una luminosità di 800 ANSI Lumen e due altoparlanti Harman Kardon da 3W. Inoltre Android TV integrato consente l’accesso ad oltre 5.000 applicazioni, come Prime Video, Disney+, Apple TV, Rai Play e DAZN.

Scopri di più su Amazon a 649 euro

Tutti i prodotti XGIMI sono distribuiti in Italia da Attiva.