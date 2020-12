Razer Hammerhead True Wireless Pro: auricolari Bluetooth THX con cancellazione attiva del rumore

Razer annuncia gli auricolari Hammerhead True Wireless Pro, dotati di audio certificato THX per un suono ad alta fedeltà e cancellazione attiva del rumore (Active Noise Cancellation).

Come gli Hammerhead True Wireless, il modello Pro è dotato di controlli touch, compatibilità con l’assistente vocale e una connessione Bluetooth a bassa latenza. Gli Hammerhead True Wireless Pro sono anche classificati IPX4 per la protezione da sudore e spruzzi.

Cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida avanzata

Gli Hammerhead True Wireless Pro sfruttano una cancellazione attiva del rumore (ANC) avanzata per eliminare rumori indesiderati, generando simultaneamente onde sonore inverse, combinate con una soluzione di isolamento acustico passivo. Questo si ottiene integrando due microfoni esterni (feedforward) e due interni (feedback).

Audio certificato THX

Per soddisfare gli stringenti requisiti per la certificazione THX, vengono valutati dettagli come la gamma e la risposta di frequenza; inoltre il dispositivo deve essere in grado di fornire voci chiare e bassi profondi. Il processo di certificazione richiede anche un notevole isolamento acustico, a cui gli Hammerhead True Wireless Pro fanno fronte con un comodo design in-ear. Livelli elevati di comfort sono forniti dai cuscinetti in schiuma nera premium di Comply e da una delle sei serie di cuscinetti in silicone incluse, in varie dimensioni.

Suono wireless a bassa latenza

Gli auricolari Razer Hammerhead True Wireless Pro sono adatti per giochi, film e musica grazie ai driver da 10 mm, con una risposta in frequenza di 20-20kHz. Inoltre con il Gaming Mode, attivabile al tocco, la connessione Bluetooth riduce la latenza a soli 60 ms durante il gioco.

Controlli touch

I controlli touch sui Razer Hammerhead True Wireless Pro consentono di passare dalla ANC al Quick Attention Mode, controllare la musica e le chiamate, nonché attivare l’assistente vocale del proprio smartphone con pochi semplici tocchi. Il Quick Attention Mode utilizza i microfoni per far entrare il suono dall’esterno, utile per una conversazione veloce.

Un’app mobile disponibile per i dispositivi iOS e Android offre l’accesso alle impostazioni dell’equalizzatore audio, alla rimappatura dei comandi touch e molto altro ancora.

Autonomia

Gli auricolari Hammerhead True Wireless Pro raggiungono fino a 20 ore di durata totale della batteria, con 4 ore per ogni ricarica sugli auricolari e fino a 4 ricariche dalla custodia di ricarica USB-C inclusa. Per portare con sé i nuovi auricolari wireless, è disponibile una custodia protettiva Razer THS in TPU resistente, con clip a moschettone.

Prezzo e disponibilità

Hammerhead True Wireless Pro: €209,99

Custodia Hammerhead True Wireless Pro THS: €34,99

Disponibilità: dicembre 2020