Recensione Anker Soundcore Liberty 3 Pro: super auricolari senza fili ad alta definizione

Dopo la recensione delle Apple AirPods 3, torniamo ad occuparci di auricolari senza fili di fascia alta con la prova delle nuove Soundcore (brand di Anker) Liberty 3 Pro.

Evoluzione del modello presentato lo scorso anno, le Liberty 3 Pro introducono un aggiornamento della raffinata architettura audio ACAA, la funzione di riduzione dei rumori ambientali ed un design più compatto.

Analizziamo, quindi, le caratteristiche e le prestazioni delle nuove Soundcore Liberty 3 Pro.

Soundcore Liberty 3 Pro: analisi del design

Le Soundcore Liberty 3 Pro sono cuffie completamente senza fili in plastica con finale del driver metallizzato. Cuffie accompagnate da una custodia di ricarica, sempre in plastica, con sistema di apertura a slitta verso l'alto. Custodia più piccola del precedente modello, dotata di porta USB Type-C per la carica della batteria integrata, monitorabile tramite 3 led di stato frontali. Non manca, inoltre, un sistema di ricarica wireless compatibile con lo standard Qi ed il Quick Charge (3 ore di riproduzione con una ricarica di 15 minuti).

Passiamo agli auricolari dalle dimensioni abbastanza generose con un design simile al modello dello scorso anno, ma più compatto.

Auricolari dotati di un pratica aletta in gomma sul lato posteriore che consente di mantenere stabili le cuffie all'interno del nostro orecchio anche durante le attività sportive.

Le Liberty 3 Pro sono, inoltre, dotate di un piccolo pulsante touch, personalizzabile tramite l'app dedicata, che consente la gestione delle chiamate, del volume, delle tracce audio, della funzione di soppressione dei rumori e l'attivazione dell'assistente vocale presente sullo smartphone.

Non dimentichiamo le 4 eleganti colorazioni disponibili: fog gray, midnight black (la versione da noi provata), frost white e dusk purple.

Passiamo alle dimensioni: il singolo auricolare misura 2,5×1,8×2,5 cm e pesa 7,7g, mentre il case misura 7,1×5,5×2,8 cm, con un peso di 43,2g.

Soundcore Liberty 3 Pro: caratteristiche tecniche e confezione

Occupiamoci ora delle caratteristiche tecniche a partire dall'avanzata architettura acustica coassiale ACAA 2.0 (Astria Coaxial Acoustic Architecture) presente all'interno delle Liberty 3 Pro. Si tratta di un'avanzata configurazione "2in1" con un driver per gli alti e i medi ed uno dinamico da 10,6 mm per i bassi, allineati su un singolo asse per offrire un suono puro e ricco di dettagli. Un'avanzata struttura interna delle cuffie, giunta alla seconda generazione, con una resa migliorata nei medi e nelle alte frequenze.

Ricordiamo, inoltre, il modulo Bluetooth 5, compatibile con i codec AAC, SBC e LDAC. Tecnologia LDAC che consente la trasmissione di audio in alta qualità via Bluetooth; codec che permette di ascoltare brani musicali in alta definizione con una qualità fino a 96 kHz/32 bit ed una larghezza di banda massima pari a 990 kbps. Codec che aumenta il consumo di energia, supportato da Android, ma non da Apple.

Proseguiamo ricordando la funzione di soppressione attiva dei rumori ambientali (6 microfoni integrati) ed il 3D surround che analizzeremo nel prossimo paragrafo.

Continuiamo con la risposta in frequenza di 20-40 KHz, la sensibilità di 105 dB e l'impedenza di 16 ?.

Non dimentichiamo il sensore di rilevamento della posizione; sensore in grado di interrompere automaticamente la musica quando togliamo le Liberty 3 Pro dalle orecchie e capace di riavviare la riproduzione audio quando torniamo ad indossare le cuffie.

Infine citiamo la certificazione IPX4, per la resistenza a pioggia e liquidi, e l'ottima confezione che include 4 alette di gomma e 4 gommini in diverse misure e un cavo di ricarica USB.

Anker Soundcore Liberty 3 Pro: app e riduzione del rumore

Le Liberty 3 Pro sono accompagnate dalla completa app Soundcore (per Android e iOS), in italiano. Applicazione che consente la gestione di vari dispositivi dell'azienda.

App che integra utili funzionalità come l'HearID. Si tratta di un test audiometrico che misura, quindi, la sensibilità di ascolto individuale delle diverse frequenze, regolando di conseguenza le impostazioni dell'equalizzatore.

Inoltre, oltre al profilo HearID, sono presenti altri settaggi dell'equalizzatore. Profili adatti a vari genere musicali, con la possibilità anche di intervenire manualmente sull'equalizzatore integrato nell'app.

Queste cuffie ospitano anche la funzione HearID ANC (active noise cancellation): tecnologia che migliora la funzione di eliminazione attiva del rumore ambientale analizzando le caratteristiche delle orecchie dell'utente. Scendendo nel dettaglio, questa tecnologia proprietaria studia il modo in cui il suono si muove all'interno delle orecchie e il livello di pressione generato; grazie ai dati raccolti crea, quindi, un profilo audio su misura per l'utente in grado di ottimizzare la riduzione del rumore.

Tecnologia di active noise cancellation, con riduzione del rumore del vento (poco efficace), regolabile sia manualmente, sia in maniera automatica in base all'ambiente.

Ricordiamo anche la modalità trasparenza che migliora la percezione dell'ambiente quando indossiamo le cuffie e la funzione 3D surround che amplia la scena sonora (non compatibile con LDAC).

Applicazione che include anche l'opzione per personalizzare i pulsanti presenti sulle cuffie e la possibilità di aggiornare il firmware degli auricolari.

Anker Soundcore Liberty 3 Pro: prestazioni, ergonomia e prezzo

Concludiamo la recensione delle Soundcore Liberty 3 Pro con l'analisi delle prestazioni: ottima la qualità generale, con un audio ampio, potente e dettagliato. Molto buona la resa di tutte le frequenze con alti cristallini, medi morbidi, voci naturali e bassi profondi e mai invadenti.

Elevata la qualità costruttiva, buona inoltre l'ergonomia nonostante le dimensioni non ridottissime, con le Liberty 3 Pro che risultano comode da indossare anche per periodi prolungati. Discreta la funzione di riduzione dei rumori ambientali e il surround 3D. Buona la valutazione sull'HearID.

Non dimentichiamo l'autonomia delle cuffie di 8 ore, che arriva a circa 32 ore utilizzando la custodia di ricarica. Per quanto riguarda le chiamate, buone le prestazioni dei microfoni; stabile, inoltre, la connettività Bluetooth.

Giudizio positivo anche sull'app Soundcore, completa, utile e ricca di numerose opzioni.

Infine il prezzo, le Soundcore Liberty 3 Pro possono essere acquistate a 159,99 euro.

