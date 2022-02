Recensione Beats Fit Pro: piccoli auricolari senza fili di qualità con riduzione del rumore

Dopo la recensione degli auricolari Studio Buds torniamo ad occuparci di Beats (brand di Apple) con la prova delle nuovissime Fit Pro. Si tratta di auricolari di fascia alta, ottimi anche per sportivi, dotati di avanzate soluzioni tecniche come la funzione di riduzione attiva del rumore e l’audio spaziale.

Cuffie in-ear Bluetooth, dalle ridotte dimensioni, pienamente compatibili anche con smartphone Android e disponibili in 4 diverse colorazioni.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche delle nuove Beats Fit Pro.

Design e confezione

Il design delle Fit Pro riprende le caratteristiche principali degli Studio Buds e dei Powerbeats Pro; queste cuffie adottano infatti un design in-ear molto compatto come le Studio Buds e utilizzano un semplice accorgimento per stabilizzare le cuffie come sulle Powerbeats Pro. Viene, infatti, usata una piccola aletta flessibile, in gomma, che si incastra nel padiglione dell'orecchio, impedendo la caduta delle cuffie anche durante gli sport più intensi. Aletta, purtroppo, non rimovibile e disponibile in un’unica misura.

Sulle Fit Pro troviamo anche un pulsante fisico sotto il logo “b” dell’azienda, che consente di controllare la musica (metterla in pausa, passare alla traccia successiva o precedente) e gestire le chiamate. Infine con la pressione prolungata è possibile passare da una modalità di ascolto all'altra (funzioni che analizzeremo più avanti); in alternativa si può gestire il volume o attivare l’assistente vocale.

Cuffie IPX4 resistenti al sudore, ma non alla polvere o all'immersione in acqua, con gommino disponibile in tre diverse misure. Non dimentichiamo le dimensioni pari a 28 x 21 x 20 mm, con un peso di 5,6 g (singola cuffia).

Passiamo alla custodia di ricarica a conchiglia, che misura 62 x 62 x 29 mm, con un peso di 56 g. Custodia, con led di stato frontale, dotata di porta USB-C per la ricarica della batteria integrata; assente, purtroppo, la ricarica wireless.

Non dimentichiamo il pulsante per il pairing manuale del Bluetooth inserito all’interno della custodia.

Quattro le colorazioni disponibili: bianco, grigio salvia (la versione da noi provata), nero e ametista.

Infine la confezione che include un cavo USB-C ed un voucher per provare gratis Apple Music per 3 mesi.

Modalità di ascolto e audio spaziale

Le Beats Fit Pro utilizzano il Bluetooth 5.0 e hanno a bordo un trasduttore a doppio elemento da 9,5 mm progettato appositamente per queste cuffie. Inoltre utilizzano tutte le più recenti tecnologie di Apple come l’audio spaziale e l’equalizzazione adattativa.

Iniziamo l’analisi delle caratteristiche tecniche partendo dalle tre modalità di ascolto: cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza ed Equalizzazione Adattativa. La prima rileva in modo continuo i rumori ambientali, fino a 200 volte al secondo, li isola e li elimina in tempo reale.

E quando desideri sentire cosa accade intorno a te (ad esempio in strada), è possibile utilizzare il pulsante “b” per passare facilmente alla modalità Trasparenza.

Quando sia la cancellazione del rumore che la modalità Trasparenza sono disattivate, entra in funzione l'Equalizzazione Adattiva. Grazie all'audio computazionale di Apple, il microfono (6 in totale) rivolto verso l'interno di ciascun auricolare ascolta il suono e ottimizza automaticamente le basse e medie frequenze in base alla forma del tuo orecchio, per una qualità audio superiore.

Proseguiamo con l'audio spaziale in grado di offrire un'esperienza avvolgente con i contenuti registrati in 5.1, 7.1 e Dolby Atmos. Audio spaziale che amplia la scena sonora rendendola più realistica ed immersiva.

Passiamo poi al rilevamento dinamico della posizione della testa: i giroscopi e gli accelerometri sia nei Beats Fit Pro che nell'iPhone o iPad sono usati per rilevare sia il movimento della tua testa sia quello del dispositivo, mettendo a confronto i dati di movimento. Il campo sonoro viene, quindi, rimappato affinché resti ancorato al dispositivo mentre tu muovi la testa; ad esempio quando si guarda un film in 5.1 su iPad, l’audio arriverà “virtualmente” sempre dal tablet anche ruotando la testa.

I Beats Fit Pro sono dotati di sensori ottici per riprodurre le tracce automaticamente, quando metti gli auricolari nell’orecchio, e metterle in pausa quando li rimuovi.

Chip Apple H1

Passiamo al chip Apple H1 a bordo delle Fit Pro. Questo chip, presente anche in altri prodotti Apple, offre agli utenti di iPhone e iPad un'esperienza integrata, che include varie funzioni: abbinamento iniziale con un tocco, test che garantisce una perfetta aderenza delle cuffie all’orecchio, configurazione automatica con i dispositivi Apple dell’utente tramite iCloud, comando vocale a mani libere "Ehi Siri" e la funzionalità Dov'è utile in caso di smarrimento degli auricolari.

Ricordiamo anche il passaggio automatico dell’audio tra i vari dispositivi. Ad esempio, potrai rispondere ad una chiamata sull’iPhone mentre ascolti musica sull’iPad.

Infine la Condivisione audio che permette di condividere la musica con altre cuffie Apple o Beats, mentre si utilizza iPhone, iPad, iPod touch o Apple TV.

Software e compatibilità con Android

Occupiamoci ora del software. Ricordiamo che su iPhone e iPad la gestione delle funzioni delle cuffie è già integrata nel sistema operativo; basta accedere alla sezione Bluetooth delle impostazioni.

I Fit Pro sono anche compatibili con i telefoni Android. Su questi cellulari è, invece, necessario scaricare l’app gratuita Beats che consente la gestione delle varie funzioni delle cuffie. Grazie ad essa si può passare facilmente da una modalità di ascolto all’altra direttamente dall'app, personalizzare il pulsante "b", monitorare l’autonomia ed effettuare il test che garantisce una perfetta aderenza delle cuffie all’orecchio.

Assenti, ovviamente, su Android le funzioni proprietarie di Apple come lo switch automatico tra i dispositivi e l’audio spaziale.

Durata della batteria

Quando la riduzione del rumore o la modalità Trasparenza sono attivate, i Beats Fit Pro garantiscono fino a 6 ore di ascolto per auricolare. La custodia tascabile fornisce altre 21 ore di autonomia, per un ascolto combinato fino a 27 ore. Con l'Equalizzazione adattiva attivata, ciascun auricolare ha 7 ore di ascolto e 30 ore di ascolto in combinazione con la custodia.

Infine, grazie a Fast Fuel, con 5 minuti di ricarica hai ancora 1 ora di ascolto.

Esperienza d’uso e prezzo

Il nostro giudizio sulle Beats Fit Pro è decisamente positivo. Cuffie ben costruite, con un audio potente e dettagliato, alti cristallini, medi abbastanza morbidi e voci naturali. Infine i bassi ben presenti, ma mai preponderanti sulle altre frequenze.

Decisamente buono il lavoro svolto dalla funzione di riduzione del rumore e dalla modalità Trasparenza.

Positiva la valutazione sull'audio spaziale, buona la resa dei microfoni e stabile il collegamento Bluetooth. Comodi, infine, i pulsanti fisici personalizzabili.

Passiamo all'ergonomia con un giudizio molto positivo. Per indossare i Beats Fit Pro dovrete inserirli nell’orecchio e compiere una lieve rotazione. Cuffie comode e molto leggere, adatte ad un uso prolungato; auricolari che risultano stabili nell'orecchio anche durante le attività sportive.

Elevata l’autonomia, peccato per l’assenza della ricarica wireless.

Cuffie con una qualità generale paragonabile alle AirPods Pro. Entrambe le cuffie utilizzano le più avanzate soluzioni tecniche di Apple, con prestazioni audio molto simili. Le Fit Pro vantano una migliore stabilità nell’orecchio, un pulsante fisico ed una maggiore autonomia, ma sono prive della ricarica wireless presente sulle AirPods Pro. Infine ricordiamo anche l’app per dispositivi Android disponibile per gli auricolari di Beats.

Concludiamo con il prezzo di listino delle Beats Fit Pro pari a 229 euro.

