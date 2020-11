Soundcore Life Q30: la prova di cuffie Bluetooth Hi-Res con cancellazione del rumore

Continua il nostro viaggio nel mondo dei prodotti audio di Soundcore (brand del gruppo Anker) e dopo la recensione degli auricolari Spirit Dot 2 proviamo oggi le cuffie over-ear Life Q30.

Cuffie Bluetooth con a bordo un’avanzata tecnologia in grado di eliminare fino al 95% dei rumori ambientali a bassa frequenza. Un prodotto, low cost, certificato Hi-Res e dalla lunga autonomia.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche delle Soundcore Life Q30.

Soundcore Life Q30: design, confezione e caratteristiche

Le Q30 si presentano con un design curato ed una buona qualità costruttiva. Partiamo dall’archetto in metallo, con rivestimento interno morbido in pelle. Materiale che ritroviamo anche all’interno dei padiglioni in memory foam (inclinabili di 15 gradi), con il resto della struttura delle cuffie realizzata in plastica che tende facilmente a trattenere le nostre impronte.

Cuffie ripiegabili, facilmente trasportabili grazie alla custodia semirigida in dotazione. Custodia con tasca integrata utile al trasporto dei cavi USB e analogico (con jack da 3,5mm), presenti nella confezione.

Passiamo ai vari comandi partendo dalla cuffia di sinistra che ospita una porta USB Type-C per la ricarica della batteria, il pulsante di alimentazione e quello dedicato alla gestione della funzione di soppressione del rumore che esamineremo più avanti. Sul lato destro troviamo, invece, i comandi per il volume, per la gestione delle tracce audio e per l’avvio dell’assistente vocale utilizzato sullo smartphone (pressione prolungata del tasto play/pausa). Infine su questo lato è stato inserito anche l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm.

Passiamo ora alle caratteristiche tecniche partendo dai due driver in seta, da 40 mm, con impedenza di 16 ohm e frequenza di risposta da 16 Hz a 40 Khz; driver certificati Hi-Res Audio. Ricordiamo, inoltre, la batteria da 720 mAh con ricarica rapida (5 minuti di carica per 40 minuti di riproduzione audio), il Bluetooth 5.0, l’NFC, il supporto ai codec Bluetooth AAC e SBC (assente purtroppo l’aptX) e i due microfoni per la gestione delle chiamate da smartphone.

Soundcore Life Q30: app dedicata e funzione di soppressione del rumore

Le Q30 sono accompagnate dall’interessante app Soundcore, che ospita varie ed utili funzionalità. Applicazione in italiano che offre un equalizzatore con vari settaggi predefiniti. Troviamo, inoltre, un completo menù per la gestione della funzione di soppressione attiva del rumore ambientale con tre impostazioni principali: Normale, (funzione disattivata), Trasparenza (consente di prestare attenzione all’ambiente circostante consentendo l’ingresso nelle cuffie dei rumori ambientali) e Cancellazione del rumore. Quest’ultima voce presenta tre diverse opzioni: Mezzi di trasporto (elimina fastidiosi rumori come i motori degli aerei), Al chiuso (adatta ai luoghi più silenziosi, elimina rumori di condizionatori, voci in sottofondo, ecc) e All’aperto (riduce il frastuono delle auto che passano e blocca il rumore del vento).

Non dimentichiamo, inoltre, la curiosa funzione che consente di riprodurre vari suoni ambientali, utili per conciliare il nostro sonno. Infine non manca l’opzione per l’aggiornamento del firmware delle cuffie.

Soundcore Life Q30: prestazioni e prezzo

Concludiamo la nostra recensione delle Soundcore Life Q30 con l’analisi delle prestazioni audio.

Cuffie che arrivano con un'equalizzazione di fabbrica chiusa e poco dettagliata, con bassi enfatizzati; basta però intervenire sull’equalizzatore per ottenere un suono più preciso e bilanciato. Cuffie con alti nitidi, medi abbastanza morbidi e dettagliati e buoni bassi. Buona anche la potenza ed efficace, inoltre, il sistema di riduzione del rumore. Analogo giudizio sull’app, di facile utilizzo.

Solo discreta la qualità dei microfoni.

Passiamo all’autonomia di circa 60 ore, che si riducono a 40 con il sistema di riduzione del rumore attivo.

Dal punto di vista ergonomico, le Q30 risultano abbastanza leggere (260g), confortevoli e non si evidenziano particolari problemi anche nell'uso prolungato. Buono, inoltre, l'isolamento acustico.

Infine il prezzo, le Soundcore Life Q30 sono acquistabili a 79,99 euro.

Scopri di più su Amazon.it