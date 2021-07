Recensione TELE System UP T2 4K: un completo Android Tv Box con Digitale terrestre

Oggetto oggi della nostra recensione è il TELE System UP T2 4K, un interessante e completo decoder che consente di aggiornare alle più recenti tecnologie i vecchi Tv, compresi i modelli dotati di presa Scart.

Scendendo nel dettaglio, il TELE System UP T2 4K ospita un sintonizzatore per il digitale terrestre di ultima generazione pronto sia per il prossimo switch-off di settembre, sia per il passaggio allo standard DVB-T2 previsto per il prossimo anno.

Inoltre ospita al suo interno la piattaforma Android TV che consente di accedere direttamente alle più note piattaforme di streaming come DAZN, YouTube, Prime Video e Disney+. Un modello ottimo, quindi, anche per aggiornare vecchie smart TV, compatibile con Ultra HD e HDR.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del TELE System UP T2 4K.

TELE System UP T2 4K: design, caratteristiche tecniche e connessioni

Il TELE System UP T2 4K si presenta con forme curate ed una buona qualità costruttiva. Un box interamente in plastica, con dimensioni pari a 148 x 100 x 31,5 mm.

Iniziamo dal frontale dove troviamo il pulsante di alimentazione ed un led di stato, mentre il posteriore ospita tutte le connessioni. Qui sono presenti l'ingresso per l'antenna del DTT e un'uscita mini-jack (con audio stereo e video analogico in composito) che consente di collegare il decoder a vecchi Tv dotati di presa Scart, utilizzando il cavo e l'adattatore forniti in dotazione. Proseguiamo con l'HDMI 2.0b (compatibile con 4K, HDR10 e HLG) , una porta Ethernet da 100 Mbit/s, una USB per la lettura di pen drive e hard disk ed il collegamento per l'alimentatore esterno.

Dopo aver analizzato i collegamenti, passiamo alle caratteristiche tecniche partendo dal sintonizzatore integrato per il digitale terrestre DVB-T/T2 HEVC a 10 bit di tipo “zapper” non compatibile, quindi, con i canali a pagamento; assente anche la funzionalità HbbTV.

Proseguiamo con il processore Quad Core Cortex-A53 Amlogic S905X2, affiancato da 2 GB di Ram e 8 GB di memoria. Non dimentichiamo la connettività wireless che include il WIFI 5 dual band (2.4GHz/5GHz) con due antenne ed il Bluetooth 5.0.

Infine ricordiamo il completo telecomando in dotazione con pulsanti per il controllo del TV e per l'avvio rapido di YouTube, Prime Video e per l’Assistente Google grazie al microfono integrato. Assistente che integra tutti i comandi vocali presenti sugli smartphone come l’avvio delle app, la richiesta di informazioni di vario genere ed il controllo della nostra casa domotica. Decoder controllabile anche tramite la completa app Android Tv Remote Control.

TELE System UP T2 4K: interfaccia utente, Android TV e digitale terrestre

Il TELE System UP T2 4K ospita la classica interfaccia utente di Android TV (versione 10); si tratta di un’ottima piattaforma con numerose ed utili app per lo streaming video. Il decoder include già al primo avvio numerose applicazioni come Youtube, DAZN, Prime Video, Disney+, TIM Vision, Mediaset Play Infinity e RAI Play e altre app possono essere scaricate dal Play Store.

Purtroppo l’UP, pur essendo pienamente compatibile dal punto di visto hardware (anche in 4K), non è ancora ufficialmente certificato da Netflix. App non disponibile, quindi, sul Play Store che può comunque essere installata manualmente, scaricando l’apk per Android TV facilmente reperibile in Rete.

Android Tv è inoltre una piattaforma ricca di numerose funzionalità, compatibile con tanti videogiochi di vario genere controllabili direttamente dal telecomando o tramite un joypad Bluetooth da acquistare separatamente. Citiamo anche la possibilità di navigare su Internet installando app come Puffin Tv browser e il supporto (ancora in via di sviluppo) di Stadia, la piattaforma di cloud gaming di Google.

Inoltre, grazie ad app come Vlc e Kodi, è possibile riprodurre file audio e video (anche in formato 4K HDR) su memorie esterne.

Il TELE System UP T2 4K integra anche l’utile funzione di Chromecast che consente di visualizzare sul TV foto e video presenti su smartphone e tablet ed utilizzare app di streaming installate sul cellulare come, ad esempio, Now Tv.

Non dimentichiamo il digitale terrestre accessibile tramite il pulsante DTV sul telecomando o attraverso l'app Canali TV presente all'interno di Android TV. App completa e di facile utilizzo che ospita una chiara interfaccia utente e completi menù (modifica ordine canali, gestione preferiti, parental control, ecc).

TELE System UP T2 4K: esperienza d’uso e prezzo

Passiamo alla nostra esperienza d'uso, con un giudizio complessivo positivo; un dispositivo semplice da installare e da utilizzare, dalle buone prestazioni complessive, con un'interfaccia fluida e reattiva e applicazioni che si avviano sempre rapidamente.

Analoga valutazione per il sintonizzatore del digitale terrestre, con una discreta velocità nel cambio dei canali ed una chiara interfaccia dell’EPG. Veloce, inoltre, la sintonizzazione dei vari canali.

In definitiva si tratta di un prodotto versatile, ottimo per aggiornare vecchi Tv e smart TV.

Non dimentichiamo la confezione che include una guida rapida, l’alimentatore esterno, un cavo Hdmi, un cavo audio-video analogico e l'adattatore scart.

Concludiamo la nostra recensione con il prezzo, il TELE System UP T2 4K è acquistabile a 89,99 euro.

