Recensione Energy Party 6: un completo sistema audio con luci e microfono

Nella vasta gamma di prodotti di Energy Sistem troviamo anche l’Energy Party 6 oggetto oggi della nostra recensione.

Si tratta di un versatile sistema audio a torre utilizzabile per piccole feste e karaoke (seguendo, ovviamente, le linee guida e i protocolli di sicurezza anticovid), che può anche essere impiegato come una tradizionale cassa Bluetooth e come un amplificatore per chitarra.

Un prodotto dall'elevata potenza, dotato anche di appariscenti luci Led frontali.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche dell’Energy Party 6.

Energy Party 6: design e caratteristiche tecniche

Il Party 6 è un sistema audio 2.1 a torre realizzato in plastica e legno, con un frontale dominato da due speaker full-range circondati da due Led multicolore disattivabili dall'utente. Sempre sul frontale sono stati inseriti quattro tweeter dedicati alle alte frequenze.

Passiamo all’affollato pannello superiore dove troviamo tutti i vari comandi per il controllo dello speaker, come alimentazione, volume e selezione delle sorgenti. Ricordiamo anche l’ampio display blu, l'equalizzatore a 5 bande, con vari preset preimpostati e due piccole manopole per la regolazione del volume e dell’effetto eco del microfono fornito in dotazione. Spicca, inoltre, il vistoso pulsante “Power 600” in grado di spingere al massimo il volume della cassa.

Per quanto riguarda le connessioni, il pannello superiore ospita l'uscita cuffie e un ingresso audio analogico, entrambi per jack da 3,5 mm, Troviamo, inoltre, due porte USB: la prima è in grado di accettare memorie con una capacità massima di 64 GB, mentre la seconda è dotata della sola funzione di ricarica di dispositivi come smartphone e tablet. Prodotti che possono essere facilmente posizionati sul Party 6 all'interno dell'apposito alloggiamento presente sul pannello superiore.

Infine il retro dove Energy Sistem ha inserito un condotto bass reflex ed un pannello che ospita varie connessioni: ingressi e uscite analogiche in formato RCA, connettore per l’antenna della radio FM integrata, ingresso per jack chitarra (con regolazione volume) e ingresso per il microfono in dotazione.

Concludiamo ricordando la connessione Bluetooth 4.0, il piccolo telecomando in dotazione, la potenza complessiva di 240 Watt, la risposta in frequenza di 20 – 20.000 Hz e le dimensioni pari a 28,6 x 90 x 29,5 cm, con un peso di 10,9 kg.

Energy Party 6: prestazioni e prezzo

Occupiamoci ora delle prestazioni del Party 6: una cassa mono dal volume elevatissimo e senza distorsioni, con bassi decisamente importanti spesso preponderanti sulle altre frequenze. Passiamo alle voci che risultano sempre naturali, con medi morbidi e alti non molto presenti e dettagliati. Utile, inoltre, l'equalizzatore integrato che consente di regolare le varie frequenze secondo i propri gusti.

Abbastanza buona la qualità costruttiva di questo sistema audio; discrete le prestazioni del microfono; stabile la connessione Bluetooth, purtroppo nella vecchia versione 4.0, priva di aptX. Peccato per l’assenza di ruote e maniglie; mancanza che rende il Party 6 scomodo da trasportare. Simpatiche e appariscenti le luci Led frontali, con due effetti disponibili.

Concludiamo con il prezzo dell’Energy Party 6 pari a 209 euro.

Ricordiamo, infine, la variante più compatta denominata Party 3 Go acquistabile a 149 euro.

Scopri di più su Amazon.it:

Energy Party 6

Party 3 Go