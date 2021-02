Recensione Energy Sistem Music Box 9: una cassa Bluetooth con Radio FM e USB

Dopo la recensione delle cuffie Style 7, torniamo ad occuparci di Energy Sistem con la prova della Music Box 9. Si tratta di una completa cassa Bluetooth dotata anche di Radio FM, porta USB e slot per Micro SD.

Speaker dalle generose dimensioni, utilizzabile anche in coppia, con una potenza di 40 Watt.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Music Box 9.

Energy Sistem Music Box 9: design e connessioni

La Music Box 9 si presenta con dimensioni importanti pari a 310 x 120 x 106 mm, con un peso di ben 2 Kg. Cassa dal design moderno e curato, che adotta un rivestimento laterale in plastica gommata, una griglia frontale in metallo e un radiatore passivo al posteriore dotato di copertura in gomma.

Sul lato superiore sono presenti i comandi principali, con retroilluminazione bianca, utili al controllo di alimentazione, volume e gestione delle tracce audio e della Radio FM.

Sul lato sinistro troviamo, invece, la presa, purtroppo proprietaria, per il caricabatterie, l’ingresso analogico per jack da 3,5 mm (cavo che può essere utilizzato anche come antenna per la Radio FM), la porta USB e lo slot per micro SD. La Music Box 9 è in grado di leggere file MP3 e Wav memorizzati su memorie esterne con una capacità fino a 128 GB.

Passiamo, infine, al lato destro dove sono stati inseriti il pulsante per la selezione delle sorgenti, accompagnato da 5 led, ed il comando per l’attivazione della funzione TWS (True Wireless Stereo). Tecnologia che consente di utilizzare contemporaneamente due Music Box 9 in configurazione stereo, collegate senza fili ad un dispositivo via Bluetooth.

Energy Sistem Music Box 9: caratteristiche tecniche

Passiamo ora all’analisi delle caratteristiche tecniche della Music Box 9; cassa senza fili che ospita al suo interno due speaker full range, due tweeter ed un radiatore passivo che incrementa la resa delle basse frequenze.

Non dimentichiamo la frequenza di risposta da 30 Hz a 19 KHz, con una potenza di 40 Watt.

Ricordiamo anche il modulo Bluetooth in versione 4.2 (assente purtroppo il codec aptX).

Infine non manca il microfono per l’audio in vivavoce da smartphone. Concludiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche con la batteria da 4.000 mAh.

Energy Sistem Music Box 9: prestazioni e prezzo

Terminiamo la nostra prova della Music Box 9 con l’analisi delle sue prestazioni audio. Partiamo dalla potenza non molto elevata, discreti gli alti e buone le voci che risultano sempre naturali. Analoga valutazione per i medi, morbidi e piacevoli. Giudizio positivo anche sui bassi abbastanza profondi e mai preponderanti sulle altre frequenze.

Semplicissima la procedura di configurazione della funzionalità TWS grazie al pulsante dedicato; utile tecnologia che consente di ottenere un completo sistema stereo senza fili (distanza massima tra le unità di 10 metri) utilizzando due Music Box 9.

Discrete, inoltre, le prestazioni del microfono. Buona, infine, la qualità costruttiva. Concludiamo con l’autonomia pari a circa 12-14 ore.

Energy Sistem Music Box 9 è acquistabile a 99,99 euro.

