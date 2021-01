Recensione Energy Sistem Style 7: completi ed eleganti auricolari senza fili

Energy Sistem vanta una vasta gamma di prodotti audio per tutte le tasche, non solo casse e torri Bluetooth, ma anche numerosi modelli di cuffie e auricolari senza fili come le Style 7 oggetto oggi della nostra prova.

Un modello dalle forme eleganti e curate, disponibile in due diverse colorazioni, la variante nera e la versione bianca da noi testata.

Cuffie, inoltre, dalle interessanti caratteristiche con custodia dotata di ricarica wireless, sensore di posizione e compatibilità con il codec aptX.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio le Energy Sistem Style 7.

Energy Sistem Style 7: design e specifiche tecniche

Le Style 7 si presentano con forme eleganti e moderne. Auricolari in-ear dotati di una superficie touch esterna utile al controllo della riproduzione musicale, per la gestione delle chiamate e del volume e per l’attivazione dell’assistente vocale presente sul nostro cellulare.

Auricolari true wireless accompagnati da una custodia di ricarica dalle ridotte dimensioni, pari a 7,9 x 3,3 x 3 cm con un peso di 38 grammi. Le cuffie misurano, invece, 4,2 x 1,7 x 2,6 cm per un peso di 5 grammi.

Custodia equipaggiata con il sistema di ricarica wireless Qi e di una porta USB-C sul retro. Nella parte anteriore troviamo, invece, quattro led bianchi per il monitoraggio dello stato della batteria integrata da 350 mAh.

Nelle cuffie è, invece, presente un accumulatore da 40 mAh che alimenta un driver al neodimio da 2mW e 6mm, con una frequenza di risposta di 20 Hz - 20 kHz.

Non dimentichiamo i microfoni integrati e la connettività con Bluetooth 5.0 compatibile con il codec aptX che consente un‘ottima trasmissione del segnale audio dallo smartphone alle cuffie.

Utile infine il sensore di posizione integrato negli auricolari. Grazie ad esso è possibile mettere in pausa o ricominciare ad ascoltare la musica togliendo o indossando le Style 7.

Non dimentichiamo la confezione che include 3 paia di gommini per le cuffie di diverse misure, un cavetto USB-C ed un piccolo manuale anche in italiano.

Energy Sistem Style 7: prestazioni e prezzo

Il nostro giudizio su questi auricolari è, in generale, positivo con una buona qualità costruttiva, un design curato ed un audio dettagliato, dalla buona potenza. Passiamo alle voci sempre naturali, solo sufficienti invece i bassi poco profondi. Discreti, infine, gli alti leggermente metallici e le frequenze medie abbastanza morbide. Analoga valutazione per le chiamate.

Buona l'ergonomia con le cuffie che risultano durante l'uso leggere, comode e stabili nell'orecchio.

Discreto l’isolamento acustico; nessun problema con il collegamento Bluetooth e con il sensore di posizione, sempre preciso.

Non dimentichiamo l’autonomia, fino a 6 ore circa, a cui si aggiungono altre 15 ore utilizzando la custodia di ricarica.

Concludiamo con il prezzo a partire da 67 euro.

