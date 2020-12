Recensione Energy Sistem Tower 5 g2: un versatile e completo sistema audio a meno di 100 euro

Un sistema audio a torre, Bluetooth, utilizzabile anche in coppia e disponibile in due eleganti colorazioni

Oggi torniamo ad occuparci di Energy Sistem, azienda spagnola che vanta una vasta gamma di prodotti audio, da raffinate casse Bluetooth a smart speaker con a bordo l'assistente vocale Alexa.

Da Energy Sistem arriva ora la Tower 5 g2: un completo sistema audio amplificato, a torre, da 65 Watt, con connessione Bluetooth, radio FM, ingresso USB e slot per MicroSD.

Non manca, inoltre, la possibilità di collegare insieme due torri per realizzare una classica configurazioni stereo, in modalità wireless.

Una soluzione ideale per chi è alla ricerca di un completo sistema audio low cost, facile da installare e da utilizzare.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche dell’Energy Sistem Tower 5 g2.

Energy Sistem Tower 5 g2: design e caratteristiche tecniche

La Tower 5 g2 è disponibile in due diverse colorazioni; la variante da noi provata, denominata Ivory, con struttura in legno bianca ed elettronica sul lato superiore di colore nero. In alternativa è anche disponibile la versione completamente scura.

Iniziamo l’analisi di questa torre audio partendo dalla zona superiore, realizzata in plastica e dedicata al pannello comandi e ai collegamenti. La parte alta della Tower 5 ospita il pulsante di alimentazione e i comandi relativi alla gestione delle tracce audio e del volume. Sul lato destro troviamo, inoltre, i pulsanti per l’equalizzatore (5 modalità disponibili) e per la gestione delle varie sorgenti (Bluetooth, MicroSD, USB, Aux e Radio FM).

Non manca sul frontale un piccolo display, dalla discreta leggibilità, e nella parte superiore uno stand dove alloggiare uno smartphone o un tablet.

Occupiamoci ora dei collegamenti iniziando dalle due porte USB (la prima con la sola funzione di ricarica per smartphone e tablet a 5V-2A) e dallo slot per MicroSD. La Tower 5 è in grado di leggere memorie esterne fino a 128 GB e file audio in formato Mp3 e Wav. Troviamo, inoltre, un ingresso per jack audio da 3,5 mm e l’attacco per l’antenna esterna a filo dedicata alla radio FM.

Infine non dimentichiamo la connettività wireless con il Bluetooth 5 che integra anche la modalità TWS (True Wireless stereo). Tecnologia che consente di utilizzare due torri in configurazione stereo, collegate senza fili ad un dispositivo via Bluetooth. Tower 5 compatibile con il solo codec SBC (assenti AAC e aptX).

Occupiamoci ora dell'analisi delle caratteristiche audio. La Tower 5 g2 è una cassa amplificata, 2.1, con una potenza complessiva di 65 W e frequenza di risposta da 40 Hz a 10 KHz. Al suo interno troviamo un tweeter da 1” con una potenza di 5 W, affiancato da due speaker full range da 4 pollici e potenza di 15 W ciascuno. Infine non manca un subwoofer da 5 pollici, con una potenza di 30 Watt. Speaker dotati di 2 condotti bass reflex, uno al posteriore ed uno frontale. Posteriore che ospita anche due potenziometri per la regolazione di bassi ed alti, un po' scomodi da raggiungere.

Non dimentichiamo, infine, il piccolo telecomando in dotazione, di qualità sufficiente, e le dimensioni della cassa pari a 100,5 x 17 x 15 cm, con un peso di 5,5 kg.

Energy Sistem Tower 5 g2: prestazioni e prezzo

Passiamo all'analisi delle prestazioni partendo dalle performance audio di una singola g2 (configurazione mono). In generale il nostro giudizio è positivo, con un interessante rapporto qualità/prezzo.

Con piccoli interventi sull'equalizzazione è possibile ottenere un suono caldo e bilanciato con alti abbastanza dettagliati, voci naturali, medi morbidi e bassi buoni e profondi. Analoga valutazione sulla potenza (adatta ad ambienti di medie dimensioni), con un buon fronte sonoro.

Giudizio positivo anche sul collegamento Bluetooth che si è dimostrato sempre stabile, con un rapido riconoscimento delle periferiche collegate. Davvero un peccato il mancato supporto ai codec AAC ed aptX.

Passiamo ora alle Tower 5 g2 collegate in stereo in modalità senza fili (True wireless stereo). Semplicissima la procedura di configurazione che richiede solo la pressione di un unico pulsante su una delle due casse, controllabili poi da un solo telecomando.

Grazie alla presenza di due unità è ora possibile ascoltare un ampio fronte sonoro stereo che arriva ad una potenza di 130 watt complessivi. Sistema che può essere utilizzato non solo per la nostra musica preferita, ma anche con sorgenti video dotate di Bluetooth (molto ridotto il ritardo nella trasmissione dell’audio Bluetooth con la maggior parte delle sorgenti dai noi testate).

In definitiva si tratta di un prodotto versatile, semplice da utilizzare, facilmente posizionabile all’interno della nostra abitazione e dalla discreta qualità costruttiva.

Concludiamo con il prezzo, l’Energy System Tower 5 g2 può essere acquistata a 89 euro.

