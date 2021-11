Recensione Fire TV Stick 4K Max: metti il turbo alla tua TV

Dopo la presentazione di qualche settimana fa, è arrivato il momento di provare la nuova Fire TV Stick 4K Max. Si tratta del modello più performante della gamma Fire TV Stick di Amazon: chiavette che consentono di rendere smart i televisori classici dotati di porta HDMI e utili ad aggiornare anche i vecchi Smart TV.

Versatili accessori, facili da installare e da utilizzare, che permettono l’accesso alle più note piattaforme di streaming come Amazon Prime Video, Netflix, DAZN e YouTube e a più di 4.000 giochi e applicazioni.

Chiavette con a bordo il noto assistente vocale Alexa utile per aprire app, cercare, avviare e controllare la riproduzione di contenuti, gestire i dispositivi per la casa intelligente, rimanere aggiornati sulle ultime news e sul meteo e tanto altro ancora.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della nuova Fire TV Stick 4K Max.

Fire TV Stick 4K Max: design e caratteristiche

La Fire TV Stick 4K Max è una piccola chiavetta (dimensioni 108 x 30 x 14 mm) con scocca in plastica nera opaca e HDMI per il collegamento alla TV. Troviamo, inoltre, una microUSB necessaria all’alimentazione tramite una porta USB del televisore (da almeno un ampere) o attraverso la rete elettrica utilizzando il cavo USB e l’alimentatore da parete in dotazione; confezione che include anche una prolunga HDMI che facilita l’installazione della chiavetta.

La Fire TV Stick 4K Max si distingue dai precedenti modelli per l’adozione di un hardware dalle maggiori prestazioni. La nuova chiavetta di Amazon è, infatti, il 40% più potente rispetto a Fire TV Stick 4K grazie al nuovo processore quad-core da 1.8GHz affiancato da 2 GB di RAM e da 8 GB di memoria. Caratteristiche che consentono alle app di avviarsi più velocemente, rendendo anche più fluida la navigazione tra i vari menù.

È il primo lettore multimediale per lo streaming ad offrire il supporto allo standard di nuova generazione Wi-Fi 6, grazie al chipset Mediatek MT7921LS. Il Wi-Fi 6 consente una connessione più stabile e veloce in particolare in ambienti con numerosi dispositivi wireless.

Fire TV 4K Max supporta lo streaming 4K Ultra HD, HDR e HDR10+, così come Dolby Vision e Dolby Atmos.

Arriva anche la decodifica hardware AV1; codec ad alta efficienza, di nuova generazione, che verrà sempre più utilizzato nei servizi di streaming. E’ inoltre possibile connettersi in modalità wireless ai dispositivi compatibili, come Echo Studio o ad una coppia di speaker Echo per un suono coinvolgente e immersivo.

Fire TV Stick 4K Max: installazione, interfaccia e app

Fire TV Stick 4K Max può essere installata anche da utenti poco esperti: basterà collegarla ad una delle porte HDMI della TV e all’alimentazione elettrica e seguire la semplice procedura guidata eseguibile in pochi minuti.

Procedura che consentirà il collegamento ad Internet della chiavetta e l’accesso al nostro account Amazon.

Fire TV Stick 4K Max integra il sistema operativo Fire OS, basato su Android, con un'interfaccia in italiano, semplice, chiara e di facile utilizzo. Elemento centrale è l’Amazon appstore che consente di scaricare tutti i servizi di streaming più noti come Netflix, YouTube, NOW, DAZN, Disney+, Apple TV, RaiPlay, Discovery+ e Mediaset Infinity. Inoltre non mancano giochi anche in 3D (utilizzabili tramite telecomando o con un joypad Bluetooth opzionale) e app di vario genere anche di musica, come Spotify e Amazon Music. Infine è anche possibile utilizzare il browser Silk per navigare tra milioni di siti web, come Facebook.

Ricordiamo anche la funzione di mirroring dello smartphone, utile ad esempio per mostrare sulla TV video e foto contenuti nel nostro cellulare.

Infine le complete funzionalità di Alexa citate in precedenza e la funzione di Live View Picture-in-Picture: funzionalità ideale per controllare le telecamere di sorveglianza smart senza interrompere la visione della TV.

Fire TV Stick 4K Max: telecomando, esperienza d’uso e prezzo

Fire TV Stick 4K Max è accompagnata da un piccolo telecomando che consente anche il controllo di alimentazione e volume della TV. Oltre al pulsante dedicato ad Alexa ricordiamo anche altri quattro comandi utili per l’avvio rapido di Prime Video, Netflix, Disney+ e Amazon Music.

Passiamo ora alla nostra esperienza d’uso, con un giudizio decisamente positivo. Fire TV Stick 4K Max consente di potenziare il nostro TV aggiungendo tutte le app di streaming più note, giochi e utili comandi vocali come, ad esempio: “Alexa avvia la Casa di carta su Netflix”, “Cerca film d'azione su Netflix” o “Alexa spegni le luci del salotto”.

Chiavetta completa e dalle prestazioni davvero elevate: Fire TV Stick 4K Max offre un’interfaccia utente sempre fluida e reattiva, con ridottissimi tempi di caricamento delle applicazioni; Netflix, ad esempio, si apre quasi istantaneamente.

Ottime anche le prestazioni dei giochi in 3D; peccato per la ridotta memoria disponibile per videogames e app.

Si tratta, in definitiva, di un’ottima soluzione per proiettori 4K e per aggiornare TV con piattaforme Smart lente, obsolete o prive di alcuni servizi di streaming.

Infine il prezzo, Fire TV Stick 4K Max è acquistabile a 64,99 euro.

