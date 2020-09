Mini auricolari senza fili: la recensione delle Soundcore Spirit Dot 2

Nella parte esterna delle Dot 2 troviamo inoltre un pulsante touch multifunzione, utile per la gestione della musica, delle chiamate e dell’avvio dell'assistente vocale utilizzato sullo smartphone. Assenti, invece, i controlli per il volume.

Auricolari, inoltre, dall' ottima ergonomia grazie al rivestimento interno in morbido silicone denominato AirWing, che consente di adattare facilmente queste cuffie ad ogni utente. AirWing sostituibili e presenti nella confezione in tre diverse misure, a cui si aggiungono 5 diversi gommini per gli auricolari.