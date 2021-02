Recensione proiettore Nebula Cosmos: il cinema in casa con Netflix e super audio

Continua il nostro viaggio alla scoperta dei nuovi videoproiettori di Nebula (brand del gruppo Anker) e dopo la recensione del compatto Solar, proviamo oggi il Cosmos.

Modello disponibile in due varianti: la versione standard da noi provata con risoluzione Full HD e luminosità di 900 ANSI Lumens e il top di gamma “Max” con risoluzione 4K e 1500 ANSI Lumens.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Nebula Cosmos.

Nebula Cosmos: design e connessioni

Il Cosmos si presenta con forme curve particolarmente eleganti e curate; una scocca in plastica dall'elevata qualità costruttiva con il posteriore che ospita il pulsante di alimentazione ed il pannello delle connessioni un po’ scomodo da raggiungere. Scendendo nel dettaglio, nel bordo inferiore troviamo la presa per l’alimentatore a parete, due HDMI 2.0 in grado di accettare input anche in 4K (la seconda compatibile con il formato ARC), due USB-A per il collegamento di memorie esterne ed un'uscita audio digitale ottica.

Lato posteriore che ospita anche l'uscita dell'aria calda espulsa dalla ventola interna dal rumore abbastanza contenuto (<32dB).

Passiamo al lato superiore dove troviamo un elemento lucido nero con al centro il logo Nebula illuminato da un Led rosso disattivabile dall'utente.

Infine il lato anteriore dove troviamo due speaker, mentre la base ospita un attacco a vite per un treppiede.

Concludiamo l’analisi del design ricordando le dimensioni pari a 29 x 19,8 x 9,2 cm, con un peso di 2.0 kg.

Nebula Cosmos: specifiche tecniche

Occupiamoci ora delle specifiche tecniche del Nebula Cosmos: un proiettore DLP con matrice da 0,33”, risoluzione nativa Full HD (1920x1080), HDR10, HLG e luminosità di 900 ANSI lumens. Non manca, inoltre, la messa a fuoco e la correzione della geometria dell’immagine gestiti automaticamente (±40° in verticale); keystone che può anche essere regolato manualmente (±40° in orizzontale).

Il Nebula Cosmos può anche essere installato a soffitto o dietro lo schermo, con una durata della lampada di 30.000 ore.

Passiamo alla sezione audio formata da due altoparlanti da 20 W, con supporto alla tecnologia Dolby Digital Plus ed effetto surround.

Come già detto in precedenza, il Cosmos ospita la piattaforma Android TV 9.0, gestita da un processore Quad-core A55 con 8 GB di memoria e 2 GB di Ram. Non manca la connettività wireless con WiFi ac dual band e Bluetooth 4.2 .

Nebula Cosmos: interfaccia e Android TV

Il Nebula Cosmos è un proiettore davvero completo con a bordo Android TV; un’ottima piattaforma con numerose ed utili applicazioni come Youtube, Disney+, Amazon Prime Video e DAZN, scaricabili facilmente dal Play Store. Non manca, inoltre, Netflix installabile tramite l’app Nebula Manager.

Android TV è anche compatibile con tanti videogiochi di vario genere (con qualche rallentamento nei titoli più pesanti), controllabili direttamente dal telecomando o tramite un joypad Bluetooth da acquistare separatamente. Inoltre, grazie ad app come Vlc e Kodi, è possibile riprodurre file audio e video (anche in formato 4K HDR) su memorie esterne.

Il Nebula Cosmos integra anche l’utile funzione di Chromecast che consente di proiettare foto e video presenti sullo smartphone ed utilizzare app di streaming installate sul cellulare come, ad esempio, Now Tv. Non mancano, inoltre, DLNA, Miracast e Airplay.

Interfaccia di Android TV che ospita anche i controlli video del proiettore con quattro setting: standard, movie, game e user. In particolare ricordiamo il menù “custom settings” che ospita le classiche regolazioni, dal contrasto alla nitidezza. Ricordiamo anche le voci per la gestione della temperatura colore e del colore della parete. Assente, invece, un menù dedicato alle impostazioni audio.

Passiamo al piccolo telecomando dotato di microfono per il controllo di Google Assistant. Assistente vocale dalle complete funzionalità, come l’avvio delle app, la richiesta di informazioni e news di vario genere ed il controllo della nostra casa domotica.

Citiamo anche la modalità “altoparlante Bluetooth” che consente di utilizzare il proiettore come una semplice cassa senza fili, disattivando la sezione video.

Proiettore accompagnato dall’app dedicata Nebula Connect, disponibile per smartphone Android e iOS, utile per controllare l'interfaccia del proiettore tramite cellulare.

Nebula Cosmos: prestazioni e prezzo

Terminiamo la recensione del Cosmos con l’analisi delle sue prestazioni. Il nostro giudizio su questo prodotto è in generale positivo; un versatile proiettore dalle forme eleganti, ben costruito, semplice da installare e da utilizzare. Anker ha realizzato un videoproiettore davvero completo con Android Tv, collegabile anche a console, decoder, lettori DVD e Blu-ray.

Iniziamo dalle prestazioni video con un elevato dettaglio, colori naturali, solo discreti i neri. Buona l'uniformità e la luminosità. Abbastanza precisa la messa a fuoco (automatica), non sempre costante. L'unica nota negativa riguarda i video in HDR che risultano decisamente scuri.

Viste le caratteristiche del Cosmos, consigliamo di utilizzarlo in un ambiente oscurato o con una ridotta illuminazione.

Per quanto riguarda la grandezza delle immagini proiettate; si parte, secondo le indicazioni di Anker, da 60 pollici con una distanza dalla parete di 1,6 m, fino ad arrivare a 120 pollici a poco più di 3 metri. Durante le nostre prove abbiamo trovato un buon compromesso tra distanza di proiezione, definizione e luminosità posizionando il proiettore a poco più di 2 metri dalla parete, ottenendo un'immagine di circa 80 pollici.

Passiamo all’ottimo e potente comparto sonoro, con voci naturali, medi morbidi, alti discreti, una buona resa dei bassi ed un ampio fronte sonoro. Ricordiamo, inoltre, la possibilità di collegare il proiettore ad un sistema audio esterno via Bluetooth o sfruttando l’HDMI ARC.

Giudizio positivo sull’interfaccia basata su Android TV: veloce, di facile utilizzo e completa di tutti i servizi di streaming più noti, ma tradotta solo parzialmente in italiano. Molto utili le funzionalità di Chromecast e i comandi vocali di Google Assistant.

Peccato, infine, per la mancanza di un copriobiettivo e per la ridotta memoria interna (8 GB) utile per l'installazione di app e giochi.

Concludiamo con il prezzo, il Nebula Cosmos è acquistabile a 699 euro.

