Recensione Soundcore Liberty Air 2 Pro: auricolari Bluetooth con soppressione dei rumori

In prova cuffie completamente senza fili, disponibili in 4 colori, dotate di un’avanzata tecnologia di soppressione dei rumori ambientali

Dopo la presentazione di qualche tempo fa, è arrivato il momento della nostra prova delle Liberty Air 2 Pro; auricolari realizzati da Soundcore, brand del gruppo Anker, specializzato in dispositivi audio dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Le Liberty Air 2 Pro sono auricolari Bluetooth dotati di una completa tecnologia di cancellazione attiva del rumore. Cuffie completamente senza fili, impermeabili e accompagnate, inoltre, da una completa app dedicata.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche delle Soundcore Liberty Air 2 Pro.

Soundcore Liberty Air 2 Pro: design e caratteristiche tecniche

Le Liberty Air 2 Pro vantano un elegante design, con forme curate ed un'ottima qualità costruttiva. Cuffie, accompagnate da una piccola custodia di ricarica, disponibili in quattro diverse colorazioni: Onyx Black, Titanium White, Sapphire Blue e Crystal Pink.

Custodia realizzata in plastica gommata, con sistema di apertura a slitta, dotata di porta USB Type-C per la ricarica rapida della batteria integrata da 500 mA: 15 minuti di carica consentono 3 ore di riproduzione musicale. Non manca, inoltre, un sistema di ricarica wireless compatibile con lo standard Qi e 3 led di stato frontali utili per il monitoraggio del livello della batteria.

Passiamo ora alle cuffie alimentate da una batteria da 55 mA, con a bordo un modulo Bluetooth 5.0 e supporto ai codec SBC e AAC; assente purtroppo l’aptX.

Ricordiamo, inoltre, il driver da 11mm, con una potenza di 5 mW, impedenza di 16 Ω e frequenza di risposta da 20 Hz a 20 kHz.

Auricolari dotati anche di 6 microfoni e di un pulsante touch, personalizzabile tramite l’app dedicata, che consente la gestione di musica, chiamate, assistente vocale e modalità di soppressione dei rumori.

Utile, infine, il sensore di posizione integrato negli auricolari. Grazie ad esso è possibile mettere in pausa o ricominciare ad ascoltare la musica togliendo o indossando le Liberty Air 2 Pro.

Concludiamo, ricordando la resistenza ai liquidi, con certificazione IPX4, e la confezione che include ben nove gommini di varie misure per adattare le cuffie alle nostre orecchie.

Soundcore Liberty Air 2 Pro: app dedicata e tecnologia di soppressione dei rumori

Le Liberty Air 2 Pro sono accompagnate dalla completa app in italiano Soundcore per dispositivi Apple e Android. Applicazione che integra utili funzionalità come l’HearID. Si tratta di un test audiometrico che misura, quindi, la sensibilità di ascolto individuale delle diverse frequenze, regolando di conseguenza le impostazioni dell'equalizzatore.

Inoltre, oltre al profilo HearID, sono presenti altri 22 settaggi dell'equalizzatore; profili adatti a vari genere musicali, con la possibilità anche di intervenire manualmente sull’equalizzatore integrato nell’app.

Applicazione che include anche l’opzione per personalizzare i pulsanti presenti sulle cuffie e la possibilità di aggiornare il firmware degli auricolari.

Le Liberty Air 2 Pro si distinguono per l’avanzata tecnologia integrata dedicata alla soppressione attiva dei rumori ambientali, con 4 modalità disponibili: Mezzi, Al chiuso, All’aperto e personalizzato dall’utente.

La prima modalità è particolarmente utile sui mezzi di trasporto e va a bloccare le basse frequenze generate ad esempio da treni, bus e aerei. Il setting “All’aperto” permette, invece, di ridurre i rumori del traffico cittadino, mentre la modalità “Al chiuso” agisce sulle frequenze medie consentendo di eliminare le voci in sottofondo, ad esempio in ufficio o a casa.

Non manca, infine, l’opzione Trasparenza utile per ascoltare chiaramente l’ambiente che ci circonda. Due le opzioni disponibili: la prima completamente trasparente a cui si affianca una modalità che dà risalto alle voci.

Soundcore Liberty Air 2 Pro: prestazioni, ergonomia e prezzo

Terminiamo la nostra prova delle Liberty Air 2 Pro con l'analisi delle performance; audio con alti dettagliati, frequenze medie morbide, voci naturali e buoni bassi abbastanza profondi. Qualità audio che risulta migliore con la funzione di soppressione dei rumori attivata.

Giudizio positivo anche su questa funzionalità in grado di fornire un discreto isolamento dall’ambiente, ma con limitate differenze tra i vari setting. Non precisissima, infine, l'equalizzazione realizzata con la funzione HearID.

Buona inoltre l'ergonomia, con le Liberty Air 2 Pro che risultano comode da indossare anche per periodi prolungati.

Non dimentichiamo l’autonomia delle cuffie di circa 6-7 ore, che arriva a circa 25 ore utilizzando la custodia di ricarica. Per quanto riguarda le chiamate, ottime le prestazioni dei microfoni; stabile, inoltre, la connettività Bluetooth. Giudizio positivo anche sull’app Soundcore, completa ed utile.

Infine il prezzo, le Liberty Air 2 Pro possono essere acquistate a 129,99 euro.

