Soundcore Motion+: la recensione di una completa cassa Bluetooth a meno di 100 euro

Da Soundcore (brand del gruppo Anker) continuano ad arrivare interessanti casse Bluetooth e dopo la prova della radiosveglia Wakey, testiamo oggi la Motion+.

Si tratta di un completo speaker senza fili, acquistabile a meno di 100 euro, con una potenza di 30 Watt, disponibile in tre diverse colorazioni (nera, rossa e blu).

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Soundcore Motion+.

Soundcore Motion+: analisi del design

Soundcore Motion+ si presenta con un tradizionale design: una struttura rivestita in gomma, che trattiene molto le impronte, con una griglia frontale in metallo. La parte superiore ospita i vari pulsanti per la gestione del volume, delle tracce audio e del Bluetooth e il comando “Bass Up” che incrementa la resa delle basse frequenze.

Sul lato destro troviamo il pulsante di alimentazione e sotto uno sportellino in gomma sono presenti la porta di ricarica USB-C e la presa per il jack audio da 3,5 mm dedicata al collegamento di sorgenti analogiche: peccato per l’assenza di una porta USB-A per la riproduzione della musica da memorie esterne.

Speaker che presenta un’inclinazione di 15° utile per indirizzare il suono leggermente verso l’alto. È, dotato, inoltre di certificazione IPX7, che consente l'immersione nell'acqua fino a 1 m di profondità per un massimo di 30 minuti.

Non dimentichiamo le dimensioni pari a 25,7 x 7,9 x 8,1 cm, con un peso di 1,05 Kg e la confezione che include un cavo USB -Type-C, un cavo minijack-minijack ed una guida rapida.

Soundcore Motion+: caratteristiche tecniche e app dedicata

Passiamo ora all’analisi delle caratteristiche tecniche della Soundcore Motion+; cassa con una potenza di 30 Watt, a 2 vie, dotata di 2 woofer al neodimio con porta reflex posteriore, 2 tweeter ad alta frequenza ed un radiatore passivo utile ad incrementare la resa dei bassi. Cassa con crossover attivo, DSP, una risposta in frequenza tra 50 Hz e 40 KHz e certificazione Hi-Resolution Audio.

Non dimentichiamo la connettività wireless con Bluetooth 5.0 e supporto al codec aptX e la batteria integrata da 6.700 mAh. Non manca, infine, la possibilità di utilizzare contemporaneamente due Soundcore Motion+ collegate in wireless ad un'unica sorgente in configurazione stereo, grazie alla tecnologia TWS.

La Motion+ può, inoltre, essere controllata dall’app dedicata Soundcore che consente la gestione di alimentazione e del volume. Troviamo, inoltre, un equalizzatore con vari profili già preimpostati e il menù dedicato all'aggiornamento del firmware.

Soundcore Motion+: prestazioni e prezzo

Terminiamo la nostra prova della Soundcore Motion+ con l’analisi delle sue prestazioni audio. In generale il nostro giudizio è decisamente positivo con un ampio fronte sonoro ed una buona potenza. Audio dettagliato ed equilibrato, con alti cristallini, medi morbidi e voci naturali e ben definite. Buona anche la resa dei bassi, mai preponderanti sulle altre frequenze.

Discrete, inoltre, le prestazioni del microfono. Buona, infine, la qualità costruttiva. Concludiamo con l’autonomia pari a circa 10 ore.

Soundcore Motion+ è acquistabile a 99,99 euro.

