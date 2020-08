Strong Srt 43UA6203: la recensione di un Tv Lcd 4K HDR da 43 pollici

Strong, un membro del Gruppo Skyworth, è uno dei principali produttori e distributori al mondo di Tv. Azienda fondata più di 140 anni fa, vanta oggi una vasta gamma di prodotti: televisori, ricevitori satellitari e per il digitale terrestre e dispositivi per l’home networking.

Oggetto oggi della nostra prova è il Tv LCD Srt 43UA6203, un modello da 43 pollici disponibile anche nelle varianti da 65”, 55” e 49”.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Tv Strong Srt 43UA6203.

Strong Srt43UA6203: design e caratteristiche tecniche

Il Tv di Strong adotta un design tradizionale: un pannello in plastica con eleganti piedini in metallo. Ricordiamo le dimensioni pari a 969 x 200 x 618 mm, con un peso di 8 Kg.

Passiamo alle complete connessioni presenti al posteriore e sul lato sinistro. Qui troviamo un’uscita digitale coassiale, una presa per le cuffie, lo slot per la cam CI+, una porta USB 3.0 ed una HDMI. Sul retro sono, invece, presenti gli ingressi per il triplo sintonizzatore (DVB-C / T2-HEVC H.265 e Sat) altre due HDMI, una porta Ethernet ed ingressi ed uscite AV analogiche.

Non dimentichiamo la connettività wireless con un modulo WiFi, assente invece il Bluetooth.

Concludiamo con le caratteristiche tecniche della Tv che ospita un pannello Lcd Led a 10 bit, con risoluzione 4K (Ultra HD - 3840 x 2160 pixel), HDR10, rapporto di contrasto 1100:1, luminosità di 240 cd/m² e tempo di risposta di 9 ms.

Non dimentichiamo il comparto audio con due speaker da 6 Watt.

Strong Srt 43UA6203: impostazioni e piattaforma Smart TV

Il Tv di Strong ospita un semplice menù delle impostazioni audio-video, dove oltre alle classiche voci (contrasto, luminosità, colore, nitidezza e retroilluminazione) troviamo anche i setting per il motion compensation, per la gestione del rumore video, della temperatura colore e per l’attivazione del contrasto dinamico.

Non mancano modalità di controllo dell'immagine predefinite (Dinamico, Standard, Film, Gioco), la modalità Sport e per la gestione dell’audio (Standard, Musica, Film e News).

Passiamo alle funzionalità di Smart Tv. Qui troviamo, purtroppo, un numero ridotto di app realmente utili. Tra le piattaforme di streaming video sono, presenti solo Netflix e Youtube, a cui si aggiungono alcune applicazioni dedicate alle news e al meteo, un browser web e semplici giochi. Piattaforma Smart Tv veloce e di facile utilizzo.

Ricordiamo, inoltre, l’app My nScreen che consente il controllo del Tv da smartphone e tablet e la funzione di Screen mirroring che permette di visualizzare sul televisore lo schermo del nostro cellulare.

Citiamo brevemente anche il media player integrato in grado di gestire senza difficoltà numerose tipologie di file, compresi video in 4K HDR ad elevato bitrate, memorizzati su hard disk e pen drive.

Non dimentichiamo il buon telecomando, dalle generose dimensioni, che ospita anche i pulsanti per l’avvio diretto di Netflix e Youtube.

Strong Srt 43UA6203: prestazioni e prezzo

Concludiamo la recensione dello Strong Srt 43UA6203 analizzando le sue prestazioni audio e video, con un giudizio in generale positivo.

Un Tv in grado di offrire immagini dettagliate e dai colori naturali. Elevata la luminosità, con una discreta resa dei neri, considerando il tipo di pannello utilizzato; giudizio analogo anche su contrasto, angolo di visione e uniformità.

Questo Tv consente risultati soddisfacenti non solo in 4K, ma anche con video a risoluzione più bassa (ad esempio il digitale terrestre) grazie al buon lavoro svolto dallo scaler integrato.

Infine la sezione audio dalla discreta potenza, con un audio ampio, dettagliato e con voci abbastanza naturali, carente purtroppo nei bassi.

Nessun problema nel collegamento WiFi; buona, infine, la qualità costruttiva del televisore.

Concludiamo con il prezzo, il Tv Srt 43UA6203 può essere acquistato a 328 euro.

Scopri di più su Amazon