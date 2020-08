Recensione Tribit QuietPlus 72: cuffie senza fili con riduzione del rumore a 69 euro

Dopo la recensione dello speaker Bluetooth MaxSound Plus torniamo ad occuparci di un prodotto di Tribit con la prova delle cuffie senza fili QuietPlus 72.

Cuffie “over-ear” che circondano, quindi, completamente l’orecchio, dal look classico.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche delle Tribit QuietPlus 72.

Tribit QuietPlus 72: design e caratteristiche tecniche

Le Tribit QuietPlus 72 si presentano con un design tradizionale ed una discreta qualità costruttiva: una struttura esterna realizzata interamente in plastica, con un’imbottitura in pelle per i padiglioni pieghevoli e interno dell’archetto in gomma.

Occupiamoci ora dei vari comandi partendo dal padiglione di destra dove troviamo i controlli per alimentazione, pairing Bluetooth, gestione chiamate, volume, attivazione assistenti vocali e riproduzione musicale. Qui è anche presente la porta USB Type-C per la ricarica della batteria.

Sul padiglione di sinistra troviamo, invece, il comando per l’attivazione della funzione di soppressione del rumore ambientale e l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm.

Non dimentichiamo i microfoni per le chiamate dallo smartphone ed il peso di 265 grammi.

Passiamo ora all’analisi delle caratteristiche tecniche. Le Tribit QuietPlus 72 ospitano al loro interno un driver da 40 mm ed un modulo Bluetooth in versione 5.0, con chip Qualcomm e supporto al codec AAC; assente, invece, l’aptX.

Infine la confezione che include anche una pratica custodia rigida.

Tribit QuietPlus 72: prestazioni ed ergonomia

Concludiamo la nostra recensione delle Tribit QuietPlus 72 con l’analisi delle prestazioni, con un audio, in generale, leggermente chiuso e non molto dettagliato. Cuffie dalla potenza non elevatissima, con discreti bassi, medi morbidi, alti sufficienti e voci naturali.

Sufficiente anche la valutazione sulla funzione di riduzione del rumore ambientale (come, ad esempio, il traffico cittadino), fino a 32 dB.

Passiamo all’autonomia di circa 30 ore, che si riducono a 15 con il sistema di riduzione del rumore attivo.

Dal punto di vista ergonomico, le Tribit QuietPlus 72 risultano abbastanza confortevoli e non si evidenziano particolari problemi anche nell'uso prolungato. Buono, inoltre, l'isolamento acustico.

Infine il prezzo, le Tribit QuietPlus 72 sono acquistabili a 69,99 euro.

Scopri di più su Amazon