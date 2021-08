Recensione CHiQ U58H7A: Smart TV LCD da 58” con un ottimo rapporto qualità/prezzo

Oggetto oggi della nostra recensione è un televisore realizzato da CHiQ, marchio appartenente all'azienda cinese Changhong. CHiQ vanta una vasta gamma di prodotti, non solo TV, ma anche monitor, frigoriferi, congelatori e condizionatori.

In prova il modello U58H7A, da 58 pollici pollici disponibile anche nelle versioni da 43, 50, 55 e 65”. Tv LCD 4K dalle interessanti e complete caratteristiche, dotati delle più moderne tecnologie come il supporto agli standard HDR10 e Dolby Vision e l’avanzato sistema operativo Android TV.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del televisore CHiQ U58H7A.

CHiQU58H7A: design e connessioni

Il Tv di CHiQ si presenta con un design curato ed un’ottima qualità costruttiva. Spiccano in particolare le cornici davvero sottili sui lati e sul bordo superiore, con la base dotata di due eleganti stand in metallo.

Ben realizzato anche il retro in plastica, dove troviamo tutte le connessioni presenti sul lato sinistro: una porta Ethernet, 3 HDMI 2.0, 2 USB 2.0 (una a 5V-500 mAh), ingressi per sintonizzatori (DVB T2-HEVC H.265 e satellite), slot Common interface, uscita digitale ottica e presa per le cuffie. Passiamo alla connettività wireless che include WiFi ac dual band e Bluetooth 5.0 .

Ricordiamo, inoltre, la possibilità di installazione a parete (attacco Vesa 200X200) e l’utile spazio passacavi vicino allo speaker sinistro. Peccato per il pulsante di alimentazione presente al posteriore, difficile da raggiungere.

Non dimentichiamo le dimensioni pari a 1293x84x750mm, per un peso di 14,2 Kg. Misure che salgono a 1293x213x806mm con i piedini installati.

CHiQ U58H7A: caratteristiche tecniche e telecomando

Proseguiamo con le caratteristiche tecniche del CHiQ U58H7A dotato di un pannello Lcd Led da 58”, a 10 bit (1,07 miliardi di colori). Tv con risoluzione 4K (Ultra HD - 3840 x 2160 pixel a 60 Hz), compatibile con HDR10, Dolby Vision (standard a metadati dinamici sempre più diffuso anche sulle piattaforme di streaming) e HLG (utilizzato da Sky).

Un modello con luminosità di 280 cd/m², rapporto di contrasto di 4.000:1, tempo di risposta di 9,5 ms e angolo di visione di 170 gradi.

Passiamo al comparto audio con due speaker da 10 Watt ciascuno, compatibili con la tecnologia Dolby Audio.

Cuore del CHiQ U58H7A è un processore Quad Core A55 64 bit, con GPU Mali 470, affiancato da 8 GB di memoria espandibile.

Non dimentichiamo il buon telecomando Bluetooth in dotazione dotato di microfono che consente l’accesso a tutte le funzionalità di Google Assistant (comandi vocali per news, avvio app sul Tv, gestione smart home e altro ancora) e pulsanti per l'avvio rapido di Netflix, Prime Video, Youtube e Google Play.

Infine ricordiamo la possibilità di comandare il CHiQ U58H7A tramite l’app per dispositivi mobili “Pango remote” che consente anche di effettuare il mirroring dello schermo di smartphone e tablet e visualizzare sul Tv foto, video e file audio presenti sui nostri device.

CHiQ U58H7A: piattaforma Android TV e impostazioni

Occupiamoci ora del software del CHiQ U58H7A dotato del sistema operativo Android TV, in versione 9. Si tratta di un’ottima piattaforma che consente di accedere direttamente a più di 5.000 app di vario genere, a partire dalle più note piattaforme di streaming come DAZN, Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+ e scaricare note applicazione come Kodi e VLC.

Inoltre la presenza di Android permette di installare direttamente sul Tv anche divertenti giochi in 3D comandabili tramite telecomando o joypad Bluetooth (da acquistare separatamente). Ricordiamo anche il supporto (ancora in via di sviluppo) di Stadia, la piattaforma di cloud gaming di Google e il completo manuale utente consultabile direttamente dal Tv.

Sul CHiQ U58H7A troviamo già installato un buon browser web per la navigazione su Internet ed un media player capace di riprodurre anche video in 4K HDR.

Non mancano, infine, Airplay, DLNA e l’utile funzione di Chromecast che consente di visualizzare foto e video presenti su smartphone e tablet ed utilizzare app di streaming installate sul cellulare come, ad esempio, Now Tv.

Passiamo ora all’analisi delle impostazioni con una ricca sezione dedicata al setup video e audio, integrata direttamente all'interno dell'interfaccia di Android TV.

Non mancano varie modalità preimpostate (Utente, Standard, Vivido, Sport, Film, Gioco e Risparmio energetico) e la possibilità di intervenire su numerosi setting come gestione del rumore video, temperatura e tonalità colore, bilanciamento del bianco e molto altro ancora.

Anche nella sezione audio non mancano vari preset con una ricca sezione dedicata all'elaborazione Dolby Audio che amplia virtualmente il fronte sonoro.

Ricordiamo, infine, l'interfaccia semplificata attivabile tramite il pulsante dedicato sul telecomando.

CHiQ U58H7A: prestazioni e prezzo

Concludiamo la recensione del CHiQ U58H7A con l’analisi delle sue prestazioni. Il nostro giudizio su questo prodotto è decisamente positivo.

CHiQ ha realizzato un Tv di grandi dimensioni, davvero completo, dalle linee curate e ben costruito.

Iniziamo dalle prestazioni video. Questo Tv vanta una resa cromatica convincente con colori naturali ed un buon nero, considerando il tipo di pannello utilizzato. Analoga valutazione su contrasto, luminosità, angolo di visione e sull’uniformità.

Con video in 4K HDR, l’U58H7A vanta immagini di grande impatto e dall’elevato dettaglio, con colori accesi e ricchi di sfumature. Il Tv di CHiQ è anche capace di gestire senza difficoltà segnali in SD (es. DTT) e HD, con un buon comportamento in ambito gaming (mancano, ovviamente, le più recenti tecnologie presenti sui prodotti di fascia alta come HDMI 2.1 e refresh rate a 120 Hz).

Passiamo alla sezione audio dalla discreta potenza e con un ampio fronte sonoro. Abbastanza buona la resa delle frequenze medie e alte e delle voci; sufficienti i bassi, non molto profondi.

Positiva la valutazione sull’interfaccia utente, con il sistema operativo Android Tv di facile utilizzo e ricco di utili funzionalità.

Ottimo, infine, il rapporto qualità/prezzo con il CHiQ U58H7A acquistabile su Amazon, anche a rate, a 499 euro.

Su Amazon sono, inoltre, disponibili anche altri modelli di Tv CHiQ acquistabili a partire da 199 euro.

