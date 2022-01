Samsung presenta la nuova gamma TV 2022

Samsung ha presentato oggi i suoi più recenti TV MicroLED, Neo QLED e Lifestyle, in occasione del Consumer Electronics Show 2022 (CES).

MicroLED: il top della tecnologia per i display

MicroLED, il display d’avanguardia di Samsung, offre un`elevata qualità d’immagine grazie a 25 milioni di LED che producono singolarmente luce e colore, creando un’esperienza immersiva grazie a colori di notevole intensità e vivacità e a un livello superiore di nitidezza e contrasto. Al CES 2022, Samsung presenta MicroLED in tre dimensioni diverse: 110, 101 e 89 pollici.

Oltre alle innovazioni hardware, MicroLED 2022 supporta una profondità di 20 bit nella scala di grigi. I modelli MicroLED possono così riportare ogni dettaglio di una scena, grazie a un controllo estremamente preciso con oltre 1 milione di step di luminosità e livelli colore. La gamma MicroLED 2022 esprime inoltre il 100% della gamma cromatica DCI e Adobe RGB, dando luogo a colori sorprendentemente realistici. Infine il design avvolgente reso possibile dal rapporto schermo-corpo pari al 99,99%.

MicroLED è dotato di ulteriori funzioni:

- Art Mode permette al consumatore di trasformare qualsiasi ambiente domestico in una galleria d’arte, in cui poter scegliere ed esporre le proprie opere d’arte o fotografie digitali preferite.

- Con Multi View gli utenti visualizzano simultaneamente contenuti tratti da quattro fonti diverse, con una risoluzione 4K fino a 120fps.

- Dolby Atmos offre un’esperienza audio immersiva di massima qualità, grazie agli altoparlanti dei canali superiori, laterali e inferiori.

L’evoluzione di Neo QLED con processore Neo Quantum

Grazie al processore Neo Quantum, i TV Neo QLED 2022 offrono immagini nitide ed immersive. Il processore Neo Quantum di quest’anno si avvale di un’avanzata mappatura dei toni con unità di retroilluminazione (BLU), che aumenta il livello di luminosità da una gradazione da 12 a 14 bit per un maggiore controllo della fonte luminosa. In questo modo, il TV è in grado di regolare la luminosità in 16.384 step, quadruplicati rispetto ai 4.096 step della gamma precedente.

La nuova tecnologia Shape Adaptive Light fa sì che il processore Neo Quantum analizzi righe, forme e superfici per controllare la forma della luce emessa dai Quantum Mini LED, migliorando la luminosità e la precisione di tutte le immagini sullo schermo. Il frutto di tutto ciò è un’eccezionale qualità d’immagine che esprime sullo schermo contenuti pienamente HDR. Sul Samsung Neo QLED 2022 debutta anche un algoritmo a intelligenze multiple per il miglioramento della qualità d’immagine, Real Depth Enhancer. Quest’innovazione tecnologica produce una maggiore sensazione di realismo, definendo ed elaborando un oggetto sullo schermo, rispetto allo sfondo, per creare profondità.

Inoltre, i Neo QLED 2022 di Samsung sono dotati della modalità EyeComfort, che regola automaticamente la luminosità e il contrasto sullo schermo, grazie a un sensore di luminosità integrato e a seconda del momento del giorno. Con il diminuire della luce nell’ambiente, lo schermo riduce gradualmente la luminosità e offre toni più caldi, regolando di conseguenza i livelli di luce blu. In questo modo, garantisce un’esperienza visiva più confortevole di notte, riducendo l’emissione di luce blu.

TV Lifestyle che integrano design e tecnologia

I TV Lifestyle 2022 di Samsung integrano design e tecnologia senza soluzione di continuità per un’esperienza di visione unica e personalizzata. Su The Frame, The Sero e The Serif, è stato installato un nuovo display opaco (Matte Display) con proprietà antiabbagliamento, antiriflesso e antimpronta, per una visione tra le più piacevoli e confortevoli.

The Frame permette ora la visualizzazione di opere d’arte più realistiche, grazie a uno schermo antiabbagliamento e antiriflesso. Lo schermo è anche antimpronta e antimacchia e permette agli utenti di ammirare le proprie opere d’arte preferite in condizioni perfette. The Frame è disponibile con dimensioni che vanno dai 32 agli 85 pollici.

The Serif ha una scocca opaca con il nuovo Matte Display. Con l’inserimento di un modello da 65 pollici, The Serif è ora disponibile nei formati da 43 a 65 pollici.

The Sero offre un’esperienza visiva ottimizzata, con il suo nuovo Matte Display, nelle modalità verticale e orizzontale. La nuova funzione verticale Multi View aggiunge un nuovo livello di multitasking e permette agli utenti di visualizzare simultaneamente contenuti diversi nella parte alta e bassa dello schermo, o di cercare informazioni online mentre si guarda un programma.

Il nuovo Smart Hub e le App per l’esperienza di utilizzo migliore di sempre

Gli Smart TV Samsung 2022 sono dotati di un nuovo Smart Hub, che si occupa di proporre e curare contenuti basati sulle preferenze degli utenti. Il nuovo Smart Hub guiderà gli utenti per trovare i loro contenuti preferiti o li aiuterà a scoprire qualcosa di nuovo, riducendo i tempi di ricerca. La sidebar dello Smart Hub facilita anche il passaggio tra diverse categorie di contenuti senza soluzione di continuità – media, giochi (Gaming Hub) e Ambient Mode – consentendo agli utenti di dedicarsi a varie attività.

- Gaming Hub: con il Gaming Hub di Samsung gli utenti potranno scoprire ed entrare più rapidamente nei loro giochi preferiti tramite specifici servizi di streaming. I giocatori avranno accesso a un’ampia biblioteca di giochi grazie alle partnership di Samsung con aziende leader di settore come NVIDIA GeForce Now e Stadia.

- Watch Together: la nuova app permette agli utenti di avviare video chat con amici e familiari mentre guardano i loro programmi e film.

- Calibrazione Smart: questa funzione consente agli utenti di regolare le impostazioni per una qualità d’immagine ottimale. La modalità di base permette di calibrare gli schermi in modo rapido e semplice in 30 secondi, mentre la modalità Professional ottimizza gli schermi in circa 10 minuti per ottenere immagini particolarmente nitide.