Panasonic HTB490: una sottile Soundbar con super bassi

Da Panasonic la nuova Soundbar HTB490 pensata per migliorare sensibilmente l’audio della nostra Tv

Panasonic presenta una completa soundbar dal design sottile, affiancata da un potente subwoofer.

Scendendo nel dettaglio, la HTB490 di Panasonic ospita due altoparlanti frontali full-range (4,5 x 12 cm) da 160 Watt a cui si aggiunge il subwoofer wireless (Bluetooth), sempre da 160 Watt, da collegare solo alla rete elettrica.

Inoltre due porte Bass Reflex integrate accanto agli altoparlanti full-range permettono di enfatizzare i toni bassi.

Funzionalità Smart

Panasonic HTB490 vanta anche il Bluetooth integrato per l'ascolto di musica in modalità wireless.

Oltre alla connettività Bluetooth wireless, la nuova soundbar di Panasonic è dotata di HDMI (ARC) per una connessione semplice via cavo al TV. Un'altra opzione di collegamento è data dall'ingresso ottico, mentre grazie alla porta USB gli utenti possono collegare i propri dispositivi di memoria USB per la riproduzione di file musicali compatibili.

Progettata per ogni ambiente

Grazie alle sue dimensioni compatte, la soundbar HTB490 può essere collocata sotto la maggior parte dei TV, mantenendo lo spazio Audio-Video pulito e ordinato.

La nuova soundbar di Panasonic è progettata anche per essere montata a parete direttamente sotto il televisore, senza bisogno di un grosso spazio.

Prezzo e disponibilità

La soundbar HTB490 sarà commercializzata nel mercato italiano a partire da Maggio 2021. Il prezzo indicativo suggerito al pubblico sarà di 249,99?.