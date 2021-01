Soundcore Liberty Air 2 Pro: nuove cuffie senza fili con soppressione dei rumori

Le Liberty Air 2 Pro sono le nuove cuffie Bluetooth, completamente senza fili, di Soundcore; brand del gruppo Anker specializzato in prodotti audio dall’ottimo rapporto qualità/prezzo come gli auricolari Liberty 2 Pro e la soundbar Infini Pro.

Le Liberty Air 2 Pro si distinguono per l’avanzata tecnologia integrata dedicata alla soppressione attiva dei rumori ambientali, con tre modalità disponibili: transport, indoor e outdoor.

La prima modalità è particolarmente utile sui mezzi di trasporto e va a bloccare le basse frequenze generate ad esempio da treni, bus e aerei. Il setting outdoor permette, invece, di ridurre i rumori del traffico cittadino, mentre la modalità indoor agisce sulle frequenze medie consentendo di eliminare le voci in sottofondo, ad esempio in ufficio o a casa. Non manca, infine, l’opzione Trasparenza (due livelli disponibili) utile per ascoltare chiaramente l’ambiente che ci circonda.

Proseguiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche ricordando il modulo Bluetooth 5.0 e il driver da 5 mm.

Passiamo alla custodia ricaricabile anche senza fili grazie al supporto della tecnologia Qi, con un’autonomia che arriva fino a 26 ore.

Le Liberty Air 2 Pro sono, inoltre, accompagnate dall’app dedicata Soundcore che ospita la tecnologia HearID. Funzionalità in grado di analizzare in modo intelligente il profilo di ascolto dell’utente e creare una configurazione audio su misura per le sue orecchie.

Per quanto riguarda il design, le Soundcore Liberty Air 2 Pro si presentano con forme eleganti e curate, disponibili in quattro diverse colorazioni Onyx Black, Titanium White, Sapphire Blue e Crystal Pink. Non manca, infine, la resistenza ai liquidi con la certificazione IPX4.

Le Liberty Air 2 Pro sono già acquistabili al prezzo di 129,99 euro.

