Teufel RADIO ONE: una nuova radiosveglia Hi-Fi potente e versatile

A nessuno piacciono davvero le sveglie, soprattutto per il loro spiacevole compito di strapparci dal mondo dei sogni. Ecco perché Teufel, azienda berlinese rinomata a livello internazionale per i suoi sistemi audio di qualità, ha deciso di progettare molto più di una semplice sveglia: RADIO ONE è un accessorio Hi-Fi versatile, che integra perfettamente le funzioni di una sveglia, di una radio e di uno speaker in un unico oggetto di design dal suono potente.

Dispositivo dotato della tecnologia Dynamore by Teufel, progettata per garantire un suono sempre potente e bilanciato che trasforma il comodino in un piccolo palcoscenico. Inoltre, grazie all'illuminazione del display brevettato, regolabile automaticamente o manualmente e con un ampio indicatore dell'orario, il sonno non verrà disturbato da fastidiosi fasci di luce.

RADIO ONE, inoltre, riceve i segnali radio sia in modo classico, tramite FM, che digitalmente tramite DAB+ e dispone di tre stazioni di memoria, per poter salvare la propria frequenza preferita. Grazie al suo design studiato, la radio strizza l'occhio al design "made in Berlin" e nasconde l'antenna a filo nella parte inferiore del dispositivo, rendendola quasi invisibile. Per gli amanti della musica in streaming, questa radiosveglia si configura anche come perfetto speaker per riprodurre brani audio dal cellulare o dal tablet, tramite Bluetooth o sfruttando l'ingresso mini-jack.

Tutte le funzioni del prodotto sono gestibili direttamente tramite i pulsanti sulla parte anteriore del dispositivo. È possibile scegliere tra due sveglie separate, un timer di spegnimento, pulsanti per Bluetooth, FM e DAB+. Diverse impostazioni sono disponibili per il funzionamento e lo standby in modo che, ad esempio, di notte il display possa accendersi solo molto debolmente o spegnersi da solo. Anche le sveglie sono personalizzabili: una volta, ogni giorno, solo nei giorni feriali o solo nei fine settimana. È possibile, inoltre, impostare sveglie una tantum per una data specifica: funzione pratica per impostare, ad esempio, una sveglia con molti giorni di anticipo.

Tutte le caratteristiche in sintesi:

- sveglia Hi-Fi dal suono potente con DAB+ e FM

- due driver full range da 2 pollici e una grande membrana passiva sul retro del dispositivo

- ampio palcoscenico sonoro grazie alla tecnologia Dynamore integrata

- Bluetooth 5.1 per la riproduzione di musica da dispositivi mobili

- tre stazioni preselezionate ciascuna per DAB+ e FM

- ingresso da 3,5 mm che permette il collegamento di una sorgente esterna

- due sveglie separate, modalità sveglia: singola, giornaliera, feriale, fine settimana

- sveglia con radio, da Bluetooth o con uno dei suoni integrati

- sleep timer per 15, 30, 45, 60 o 90 minuti

- ampio display con luminosità regolabile in modalità automatica o manuale

- antenna a filo, elegantemente riposta nella parte inferiore del dispositivo, estraibile per una ricezione FM e DAB ottimale

- funzionamento intuitivo tramite tasti diretti e manopola multifunzione meccanica

La RADIO ONE Teufel è disponibile a 169,99 euro in bianco e nero sul webshop Teufel.