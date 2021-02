Teufel Supreme In: auricolari Bluetooth leggeri, colorati e dall'elevata autonomia

Teufel presenta i nuovi auricolari Bluetooth SUPREME IN. L’azienda berlinese, di recente sbarcata in Italia, amplia così la sua linea di cuffie proponendo un auricolare dalle interessanti caratteristiche, con un design elegante e massima ergonomia, in soli 18 grammi di peso.

Leggere, colorate e potenti, le nuove cuffie SUPREME IN di Teufel si distinguono per l’utilizzo di materiali premium e per un design curato e funzionale, pensato per assicurare eccellente ergonomia e comfort in ogni situazione di ascolto.

Qualità sonora ai massimi livelli

Grazie alla presenza di driver HD lineari da 10,7 millimetri, gli auricolari SUPREME IN promettono un’elevata qualità di ascolto lungo tutto lo spettro sonoro, priva di qualsiasi distorsione.

Il grande impegno in fase di progettazione nel raggiungere un’equalizzazione bilanciata si traduce in un dispositivo in grado di garantire una riproduzione naturale dei suoni, adatta ad ogni genere musicale. Appoggiandosi delicatamente nel canale uditivo, i morbidi auricolari riescono a riprodurre un suono di ampio respiro, in grado di restituire un’esperienza d’ascolto simile a quella offerta dalle cuffie a padiglione. Per permettere di godere dei propri cataloghi musicali in streaming alla massima qualità, SUPREME IN sono dotate, inoltre, di supporto per i codec audio AAC e Bluetooth 5.0

con aptX.

Leggere, colorate e confortevoli

Con un peso di appena 18 grammi, le SUPREME IN si distinguono per una grande leggerezza e comfort. Per offrire il massimo della praticità nell’uso quotidiano, Teufel ha adottato una soluzione innovativa che, attraverso la presenza di un magnete, permette durante le pause di ascolto di fissare i due auricolari comodamente attorno al collo e interrompere la riproduzione. Grazie alla presenza di un passante circolare su entrambe le cuffie, inoltre, è possibile utilizzare un auricolare per volta, senza comprometterne la stabilità. Ulteriore comfort e personalizzazione ergonomica sono assicurati

dalla presenza di due paia di adattatori in silicone, in grado di conformare il dispositivo a qualsiasi padiglione auricolare. Non manca la ricerca stilistica, con la possibilità di scegliere fra ben 6 colorazioni - Night Black, Ivy Green, Space Blue, Moon Grey, Sand White e Pale Gold.

Praticità e autonomia per l'uso quotidiano

Per gestire i comandi del dispositivo, le SUPREME IN sono dotate di un piccolo telecomando posto sul lato destro del cavo, attraverso il quale è possibile controllare la riproduzione musicale, gestire le chiamate in entrata e attivare l’assistente vocale per impartire comandi. Proprio per garantire

un’ottima intelligibilità del parlato per il controllo vocale e durante le chiamate anche in ambienti rumorosi, le SUPREME IN dispongono della tecnologia cVc di Qualcomm con eliminazione intelligente del rumore e dell’eco. Per quanto riguarda, infine, l’autonomia: la presenza di una generosa batteria con funzione di ricarica rapida è in grado di garantire fino a 16 ore di ascolto continuativo, per lunghe giornate fuori casa o in smartworking.

Massima personalizzazione e condivisione con l’app Teufel

Per offrire ancora maggiore personalizzazione e versatilità d’uso, le SUPREME IN sfruttano a pieno tutte le funzionalità della nuova app Teufel Headphones. Grazie all'app diventa possibile regolare l’equalizzazione del suono in base alle proprie preferenze d’ascolto oppure sfruttare la nuova funzione ShareMe, con cui condividere il suono contemporaneamente su due dispositivi. Due persone possono, così, ad esempio, correre allo stesso ritmo o guardare un film insieme, all’insegna della condivisione.

Colori, prezzo e disponibilità

Gli auricolari SUPREME IN sono disponibili da subito nei 6 colori Night Black, Ivy Green, Space Blue, Moon Grey, Sand White e Pale Gold, corredati da due paia di adattatori in silicone di diverse dimensioni e dello stesso colore delle cuffie, da una custodia per il trasporto e dal cavo di ricarica sul web shop Teufel al prezzo di 119,99€.