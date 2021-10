Tv da 32 pollici low cost: i migliori modelli con il nuovo digitale terrestre

Avete un piccolo budget e siete alla ricerca di un televisore economico, magari da utilizzare in cucina o in camera da letto? Ecco allora cinque Tv per tutte le tasche, con una diagonale da 32 pollici. Tv tutti predisposti per il nuovo digitale terrestre.

LCD dal design curato, realizzati da noti marchi come LG e Philips. Una rassegna che include modelli dal costo ridotto, con prodotti dalla caratteristiche complete, dotati anche di avanzate funzionalità Smart e collegamento ad Internet tramite WiFi.

Scopriamo, allora, quali sono i migliori televisori economici da 32 pollici, attualmente sul mercato.

1. LG 32LM6380PLC: un completo Smart Tv

Al vertice della nostra classifica troviamo il Tv Led LG 32LM6380PLC: un televisore dall’elegante design, dotato di pannello LCD Led con risoluzione Full HD. Ricordiamo inoltre l’avanzata piattaforma Smart basata su webOS che include Netflix, Amazon Prime Video, Now TV e DAZN. Tv che vanta anche un'elegante cornici e piedini di colore bianco.

2. Philips 32PFS5603: un TV Full HD con scocca bianca

Proseguiamo con il TV di Philips 32PFS5603; un modello con scocca bianca dalle caratteristiche essenziali, privo di piattaforma Smart TV. Un modello adatto ad essere posizionato, ad esempio, in cucina o nella camera dei bambini, con risoluzione Full HD, due HDMI e presa USB. Scopri di più su Amazon a 278 euro

3. TCL 32ES561: con HDR e Android TV

Passiamo a TCL che propone un TV con risoluzione HD e pannello HDR. Tv dotato del completo sistema operativo Android TV, una piattaforma smart che include tantissime app e giochi e i più noti servizi di streaming come DAZN e Netflix.

4. Xiaomi Mi Smart TV P1: con Android Tv e comandi vocali

Lo Xiaomi Mi Smart TV P1 è un televisore LCD con risoluzione HD con a bordo di Android Tv. Una delle più complete piattaforme Smart attualmente disponibili sul mercato con tantissime app di ogni genere e compatibile con le più note piattaforme di streaming come Netflix e Youtube. Non manca, inoltre, un telecomando dotato di microfono compatibile con i comandi vocali di Google Assistant. Scopri di più su Amazon a 229 euro

5. Sharp Aquos LC-32Bi6E: audio Harman Kardon

Il Tv Sharp Aquos LC-32Bi6E è un modello da 32 pollici, con risoluzione HD che si distingue per la sezione audio sviluppata in collaborazione con Harman Kardon. Televisore low cost dotato di 3 HDMI , 2 USB e del completo sistema operativo Android TV.