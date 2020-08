Potenzia la tua TV con il box Android Ematic SRT202

Volete avere accesso a tutte le più recenti app come DAZN, Prime video, Netflix e Disney+, ma il vostro televisore non le supporta? Nessun problema, basta collegare alla TV l’Ematic SRT202: un piccolo box utilizzabile su tutti i televisori dotati di porta HDMI ed utile anche per aggiornare i vecchi Smart TV non compatibili con i più recenti servizi di streaming video.

SRT202 è dotato del sistema operativo Android TV: una delle più complete piattaforme attualmente disponibili sul mercato che consente di accedere direttamente a moltissime app come YouTube o Spotify e riprodurre tanti giochi per tutti i gusti.

Un box facile da installare e da utilizzare, compatibile anche con proiettori e TV 4K HDR, dalle dimensioni contenute e dotato anche di controlli vocali.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dell’Ematic SRT202.

Ematic SRT202: design, connessioni e caratteristiche tecniche

L’SRT202 è un piccolissimo box interamente realizzato in plastica di buona qualità, con dimensioni pari a 100 x 100 x 24 mm.

Passiamo alle connessioni suddivise su due lati dove sono presenti oltre alla presa di alimentazione, un'uscita digitale coassiale, una Hdmi compatibile con 4K, HDR10 e HLG, una porta Ethernet ed un'uscita audio-video analogica. Non mancano, infine, due porte USB 2.0 e uno slot per Micro SD.

Non dimentichiamo la connettività wireless con Bluetooth 4.2 e WiFi ac - dual band, il processore Quad Core Cortex-A53 a 1,5 GHz, la memoria di 4,6 GB e le funzioni di Chromecast. Funzionalità che consente di visualizzare sulla Tv foto e video presenti sullo smartphone ed utilizzare sul televisore app di streaming video installate sul cellulare come, ad esempio, Now Tv.

Concludiamo con il piccolo telecomando Bluetooth che ospita anche i pulsanti per l'avvio diretto di Netflix, Youtube e Google Play. Telecomando dotato anche di microfono per la gestione dell’assistente vocale Google Assistant che integra tutte le funzionalità presenti sugli smartphone, come l’avvio delle app, la richiesta di informazioni di vario genere ed il controllo della nostra casa domotica.

Ematic SRT202: esperienza d'uso e prezzo

Il Box di Ematic è un dispositivo semplice da installare e da utilizzare anche tramite la completa app Android Tv Remote. Box dalle buone prestazioni complessive con un'interfaccia fluida e reattiva e applicazioni che si avviano sempre rapidamente.

Un prodotto dalle complete connessioni, decisamente versatile, capace di aggiungere alla vostra Tv tante utili applicazioni come Amazon Prime Video e Facebook Watch. Box in grado di far girare anche giochi 3D (con qualche rallentamento nei titoli più pesanti), controllabili direttamente da telecomando o tramite un joypad Bluetooth da acquistare separatamente. Inoltre grazie ad app come Vlc e Kodi è possibile riprodurre file audio e video (anche in formato 4K HDR) memorizzati su memorie esterne come hard disk e pen drive.

Comodi i comandi vocali, tramite telecomando, che permettono l’avvio diretto di app, film, e serie tv ed il controllo di luci e altri dispositivi smart presenti in casa.

Non dimentichiamo la confezione che include il manuale utente, l’alimentatore esterno ed un cavo Hdmi.

Concludiamo con il prezzo, l’Ematic SRT202 è acquistabile a 108 euro.

