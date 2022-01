Tv LG: ecco i nuovi modelli 2022

LG Electronics ha presentato al CES la nuova collezione di TV del 2022, guidata come sempre dagli ottimi OLED. Dotati delle migliori tecnologie di riproduzione dell'immagine e di un sistema operativo webOS migliorato che offre ancora più funzioni e servizi smart, i nuovi televisori LG sono pensati per portare l'esperienza di visione a un livello superiore.

LG OLED

Leader a livello globale nel mercato dei TV premium da nove anni, i TV LG OLED hanno rimodellato il segmento dei televisori premium per diventare la prima scelta di milioni di persone in tutto il mondo. I TV LG OLED utilizzano pixel auto-illuminanti che possono essere accesi e spenti singolarmente per offrire un nero perfetto, colori incredibilmente naturali e un contrasto infinito. Privo di retroilluminazione, lo schermo OLED è più sottile e leggero di ogni altra tecnologia e consente quindi di creare form factor innovativi come i TV pieghevoli e arrotolabili.

Nel 2022, LG ha raggiunto un livello ancora superiore nell'evoluzione della tecnologia OLED, integrando i pannelli OLED evo nella serie G2 e in una selezione di modelli della serie C2 per una maggiore luminosità e immagini ultra-realistiche. Grazie al nuovo processore intelligente LG ? (Alpha) 9 Gen, la tecnologia Brightness Booster consente ai TV della serie G2 di offrire immagini ancora più luminose attraverso una migliore dissipazione del calore e un algoritmo di gestione avanzato.

La serie LG G2 2022 si amplia aggiungendo ai tagli da 55, 65 e 77 pollici due nuove dimensioni: 83 pollici e, per la prima volta su un TV OLED, 97 pollici.

La nuova serie LG C2 offre invece la più vasta selezione di polliciaggi OLED che include il primo TV OLED al mondo da 42 pollici, ideale per il gaming su console e PC, e i modelli da 48, 55, 65, 77 e 83 pollici. Questa serie di TV OLED è stata progettata con cornici ancora più sottili per un'esperienza di visione più coinvolgente e per offrire un design sempre più elegante.

Processore più veloce e più intelligente

Cuore pulsante della maggior parte dei nuovi modelli, il processore ?9 Gen 5 sfrutta il deep learning per migliorare le prestazioni di upscaling e dare alle immagini una profondità tridimensionale, facendo risaltare gli elementi in primo piano. L'?9 Gen 5 migliora anche le prestazioni della funzione LG AI Sound Pro per offrire un audio più realistico, consentendo agli altoparlanti integrati nei TV di produrre un suono surround 7.1.2 virtuale.

Interfaccia aggiornata

L'ultima versione dell'innovativa piattaforma Smart TV di LG porta l'esperienza utente a un nuovo livello, offrendo massima accessibilità e una ricerca dei contenuti più semplice. webOS introduce infatti la possibilità di creare profili personali per godere di un'esperienza personalizzata. L'accesso ai profili può essere eseguito sia dal browser TV sia da uno smartphone con NFC usando la funzione Tocco Magico del telecomando.

Il Tocco Magico del telecomando può essere utilizzato anche per replicare lo schermo di un dispositivo mobile su un TV LG. Inoltre, sarà possibile riprodurre i contenuti di un televisore su un altro TV nella stessa casa utilizzando la funzione Room To Room Share, che consente la visualizzazione di contenuti via cavo o satellite su un altro televisore utilizzando solo il Wi-Fi senza necessità di un ulteriore set-top-box.

Un'altra novità per il 2022 è la funzione Always Ready che trasforma il TV in un display multimediale quando non è in uso. Facile da impostare, Always Ready si attiva semplicemente cliccando il tasto di accensione sul telecomando e trasforma lo schermo in una tela digitale per mostrare opere d'arte, tenere traccia del tempo o riprodurre la musica.

Senza rivali nel gioco

Con un tempo di risposta di 1 millisecondo, un basso input lag e fino a quattro porte HDMI che supportano molteplici funzionalità HDMI 2.1, i TV LG OLED sono la scelta perfetta per i videogiocatori su console e PC. Inoltre, con il supporto per le piattaforme di cloud gaming NVIDIA GeForce NOW e Google Stadia, gli amanti dei videogiochi possono divertirsi semplicemente collegando un controller compatibile.

LG QNED MINI LED

Dimostrando la propria leadership nell'innovare il settore dei TV LCD, LG presenta un ampliamento per il 2022 della collezione di TV QNED. Dotata della tecnologia proprietaria Quantum Dot NanoCell, la nuova lineup è in grado di offrire colori brillanti e accurati sia nelle aree più luminose che in quelle più scure di ogni scena.

Esperienza interattiva

Per il 2022, LG punta a ridefinire il ruolo del televisore integrando funzionalità e servizi che rendono l'esperienza di intrattenimento più personale e interattiva.

LG Fitness

Nel 2022 LG introduce anche la sua prima piattaforma dedicata alla salute, LG Fitness, per aiutare le persone a godere di uno stile di vita più sano a casa. LG Fitness offre piani di allenamento standard o personalizzati grazie alla possibilità di scegliere tra una vasta gamma di opzioni di esercizi tra cui allenamenti HIIT, sessioni di stretching e meditazioni guidate; l'app tiene inoltre traccia di tutte le attività e dei progressi raggiunti.

Independa

Con l'arrivo di Independa, i TV LG diventano in grado di aiutare le persone a prendersi cura della propria famiglia da remoto o aiutare gli anziani ad essere più indipendenti. In qualità di primo servizio di tele-healthcare supportato sui TV LG, Independa dispone di un'interfaccia intuitiva che rende facile avviare una video chiamata con un caregiver o accedere facilmente a un menù di servizi professionali utili. Le notifiche pop-up informano quando qualcuno sta chiamando e possono essere impostati degli avvisi personali come promemoria. Inoltre, tutte le notifiche sono integrate all'interno di webOS in modo da essere sempre a portata di mano.