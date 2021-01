Da Sony i nuovi Tv BRAVIA XR dotati di intelligenza cognitiva

Sony Europe ha annunciato i primi televisori al mondo dotati di intelligenza cognitiva. La gamma di nuovi televisori BRAVIA XR include il modello 8K LED Z9J serie MASTER, i modelli OLED A90J serie MASTER e A80J, e i modelli 4K LED X95J e X90J.

I nuovi modelli BRAVIA XR sono caratterizzati dal processore Cognitive Processor XR, un sistema di elaborazione completamente nuovo che va oltre l’IA convenzionale e che è stato progettato per replicare le modalità di ascolto e visione del cervello umano. Quando osserviamo qualcosa, ci focalizziamo inconsciamente su alcuni punti. Il Cognitive Processor XR, dotato di intelligenza cognitiva, divide lo schermo in numerose zone e rileva la posizione del “punto focale” nell’immagine. Mentre l’Intelligenza Artificiale (IA) convenzionale è in grado di rilevare e analizzare solo i singoli elementi parte dell’immagine, come colori, contrasto e dettagli, il nuovo Cognitive Processor XR esegue contemporaneamente un’analisi incrociata di molteplici elementi, proprio come fa il nostro cervello. In questo modo, tutti gli elementi vengono regolati in modo congiunto tra loro, ottenendo un risultato finale migliore, in cui ogni fattore viene sincronizzato e la scena appare realistica, a livelli inarrivabili per l’IA convenzionale.

Il Cognitive Processor XR è anche in grado di analizzare la posizione del suono nell’immagine, in modo da coordinare con precisione l’audio e cosa c’è sullo schermo. Inoltre, il sistema ottimizza ogni suono in qualità 3D surround. La tecnologia apprende, analizza e comprende quantità di dati senza precedenti e ottimizza in modo intelligente ogni pixel, ogni fotogramma e ogni suono, dando vita all’effetto più realistico mai raggiunto da Sony.

Caratteristiche principali della gamma BRAVIA XR

BRAVIA CORE in collaborazione con Sony Pictures Entertainment: è la prima piattaforma di streaming video ad offrire la tecnologia Pure Stream, che consente di godere di una qualità quasi “lossless” equivalente a quella dei Blu-Ray Ultra HD con streaming fino a 80 Mbps. Gli utenti potranno accedere a una selezione degli ultimi titoli premium e classici di SPE e alla più ampia collezione IMAX Enhanced.

Google TV: con questa gamma viene introdotta anche Google TV, un’esperienza di intrattenimento che riunisce film, programmi TV e molto altro da app e abbonamenti. Puoi trovare facilmente i contenuti da guardare, anche grazie ai consigli personalizzati, e gestire tutto attraverso un’unica Watchlist, che è possibile modificare anche dallo smartphone o dal PC.

Compatibilità con la funzione HDMI 2.1: tutti i TV BRAVIA XR sono dotati di compatibilità HDMI 2.1, inclusi 120 fps 4K, Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) ed eARC.

Sound-from-Picture Reality: il Cognitive Processor XR genera un ottimo audio grazie alla tecnologia Sound-from-Picture Reality, che allinea la posizione del suono alle immagini sullo schermo.

Compatibilità con assistenti vocali: grazie al controllo vocale integrato, puoi mettere da parte il telecomando e utilizzare la tua voce per cercare intrattenimento, ottenere risposte e controllare la TV e i dispositivi smart home. Prova a dire "Ehi Google, accendi la TV" o "Ehi Google, cosa dovrei guardare".

Compatibilità con smart speaker: basta usare la voce per lanciare i video di YouTube da Google Nest speaker, oppure cambiare canale o alzare il volume con Google Assistant e dispositivi abilitati con Amazon Alexa.

Fedeltà alle intenzioni degli autori: con l’intento di rispettare pienamente la visione creativa dei registi, i nuovi modelli integrano le modalità Netflix Calibrated Mode, garanzia di una qualità da studio di registrazione per i contenuti Netflix, e IMAX Enhanced, completamente ottimizzata per la riproduzione di contenuti cinematografici.

Nuovi modelli di TV Sony:

-TV 8K LED Z9J serie MASTER: modelli da 85” e 75”

-TV OLED A90J serie MASTER: modelli da 83", 65" e 55"

-TV OLED A80J: modelli da 77", 65" e 55"

-TV 4K LED X95J: modelli da 85”, 75” e 65”