Wiko WiBUDS Pocket: nuovi auricolari wireless low cost

Wiko presenta i nuovi auricolari wireless Bluetooth 5.0 WiBUDS Pocket.

ll prodotto è in pieno stile Wiko, a partire dal prezzo (29,99€) e punta, come ormai tutti i device del brand, sull’autonomia (fino a 16 ore no-stop con una sola carica), con un’attenzione in più all’ambiente grazie ad un packaging concepito all’insegna dell’ecosostenibilità e 100% riciclabile. Gli imballaggi di WiBUDS Pocket sono infatti esclusivamente realizzati in carta e cartone e sono privi di componenti in plastica, colla e vernice.

I nuovi auricolari wireless sono inoltre leggerissimi (4 grammi l’uno), ergonomici e la custodia permette fino a 4 ricariche complete aggiuntive, per 12 ore extra di autonomia.

Facili da usare, grazie ai comandi intuitivi con cui è possibile passare da un brano all'altro con un semplice tocco o chiacchierare con le mani libere, i WiBUDS sono associabili a qualsiasi dispositivo con Bluetooth sia esso Android o iOS.

I WiBUDS Pocket sono attuamente disponibili in esclusiva all’interno dell’e-store italiano del brand.