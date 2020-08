Wiko WiSHAKE: casse Bluetooth e auricolari wireless a partire da 29 euro

Wiko presenta WiSHAKE Vibes e WiSHAKE Pocket, due nuovi dispositivi audio per ascoltare la musica in movimento.

WiSHAKE Vibes è un sistema di altoparlanti 2 in 1 dal design originale con scocca trasparente, pensato per l’intrattenimento in movimento: dal party home-made improvvisato, all’ascolto di un podcast durante il tempo libero. Grazie al pratico formato e alla tecnologia Bluetooth 5.0, che garantisce un facile abbinamento con tutti i dispositivi iOS e Android, è possibile connettersi ovunque, fino ad un raggio di 10 metri.

Dotati di un suono stereo a 360°, questi altoparlanti possono essere facilmente combinati come soundbar attraverso le clip magnetiche. Inoltre, il gioco di luci a LED segue il ritmo dell’audio riprodotto con 4 diverse colorazioni.

Non dimentichiamo il microfono per le chiamate in vivavoce da smartphone e la batteria ricaricabile agli ioni di litio da 800 mAh che garantisce fino a 8 ore di autonomia.

WiShake Vibes sono, infine, resistenti agli spruzzi d'acqua (IPX4) e a prova di caduta.

Queste casse sono disponibili ad un prezzo suggerito al pubblico di 49,99€.

Passiamo ai WiSHAKE Pocket, auricolari completamente senza fili, dotati di Bluetooth 5.0, con un raggio d’azione fino a 10 metri.

Compatibili con device Android e iOS, questi auricolari hanno un’autonomia fino a 16 ore sfruttando la custodia con batteria integrata.

Queste cuffie compatte e leggere (4 grammi), sono anche resistenti agli spruzzi d'acqua, con certificazione IPX4.

Le WiSHAKE Pocket sono disponibili nella finitura glossy bianca al prezzo di 29,99 euro.