Xbox: ecco le nuove cuffie senza fili

Xbox Wireless Headset: le cuffie Bluetooth per Xbox One, Xbox Series X/S, Windows 10 e mobile

Microsoft ha annunciato Xbox Wireless Headset: le nuove cuffie ufficiali per Xbox Series X|S e Xbox One, utilizzabili anche su PC Windows 10 e su dispositivi mobili.

Si tratta di cuffie senza fili, dotate della tecnologia Bluetooth, in grado di riprodurre gli effetti sonori in maniera realistica grazie al supporto delle più recenti tecnologie surround come Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone X. Cuffie che promettono, inoltre, un'elevata qualita audio ed una bassa latenza.

Xbox Wireless Headset vantano anche un microfono retrattile e ad alte prestazioni, capace di disattivarsi automaticamente quando si smette di parlare ed equipaggiato con un sistema di soppressione dei rumori di fondo.

Cuffie dall'elevato comfort durante le sessioni di gioco grazie anche al peso ridotto, alla soffice imbottitura dei cuscinetti auricolari e alle ampie regolazioni dell'archetto.

Infine l'autonomia: 30 minuti di ricarica forniscono circa 4 ore di durata della batteria. Inoltre con solo 3 ore di carica si possono raggiungere fino a 15 ore di gioco.

Disponibile a partire dal 16 marzo al prezzo di 99,99 euro, Xbox Wireless Headset è già preordinabile sul Microsoft Store e arriverà nelle prossime settimane presso i principali rivenditori.