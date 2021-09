Xgimi Elfin: un nuovo proiettore con Android TV

Dopo la recensione dell'eccellente Horizon Pro, torniamo ad occuparci di Xgimi. L'azienda cinese ha, infatti, appena presentato un nuovo videoproiettore denominato Elfin.

Si tratta di un modello dal design curato e dalle dimensioni contenute pari a 192,1 x 194,19 x 48,31 millimetri, con un peso di 0,9 chilogrammi.

Proiettore DLP con matrice da 0,33" e risoluzione nativa Full HD (4K in ingresso) con lampada a LED (garantita per 30.000 ore di funzionamento) e luminosità di 800 ANSI Lumen.

Xgimi Elfin è in grado di proiettare immagini fino a 200 pollici e supporta anche l'HDR10+ e varie tecnologie presenti sulla serie Horizon; ricordiamo in particolare l'autofocus e la correzione automatica della geometria dell'immagine. Elfin offre anche una comoda funzionalità che adatta la dimensione delle immagini ad ogni parete "evitando eventuali ostacoli" come quadri, finestre o interruttori della luce. Citiamo, infine, l'allineamento automatico quando si usano schermi dedicati; funzione che consente di adattare automaticamente le dimensioni dell'immagine proiettata a quelle dello schermo.

Proseguiamo con le connessioni: una USB 2.0, una HDMI 2.0, presa per le cuffie, WiFi ac dual band e Bluetooth 5.0

Un modello decisamente completo che integra anche una sezione audio sviluppata da Harman Kardon con due speaker da 3 W, DTS e Dolby Audio.

Non dimentichiamo il sistema operativo Android TV in grado di gestire tutti i più noti servizi di streaming come DAZN e Youtube, app come VLC e Kodi e numerosi videogiochi anche in cloud (Stadia). Infine citiamo la funzionalità di Chromecast ed il telecomando Bluetooth con Google Assistant.

Xgimi Elfin è già acquistabile al prezzo di 649 euro.

