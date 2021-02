Nuovo Controller Xbox Pulse Red disponibile a 59 euro

Da Microsoft il nuovo Controller wireless per Xbox Series X/S, Xbox One, PC Windows 10 e dispositivi Android e iOS

Arriva in Italia la nuovissima tonalità Pulse Red del Controller wireless per Xbox, disponibile al prezzo di 59,99€.

Pulse Red si presenta con un topcase rosso acceso, pulsanti neri e il retro bianco.

Controller dotato del pulsante “Condividi” che consente di catturare e condividire facilmente contenuti come screenshot, registrazioni e altro.

E', inoltre, possibile personalizzare il controller modificando la mappatura dei pulsanti e collegare il device a qualsiasi auricolare compatibile con il jack per cuffie audio da 3,5 mm. Non manca una presa testurizzata sui grilletti ed un nuovo D-pad ibrido per input più accurati.

Infine, per chi ama passare da un dispositivo all’altro, il nuovo Controller wireless per Xbox Pulse Red si associa facilmente con Xbox Series X/S, Xbox One, PC Windows 10 e dispositivi Android e iOS.

Il nuovo Controller Xbox Pulse Red è ordinabile su Amazon al prezzo di 59,99 euro (data di uscita 25 febbraio).

Prodotto venduto e spedito da Amazon.

Scopri di più su Amazon.it