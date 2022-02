Gran Turismo 7 disponibile su Amazon con card da 20 euro in omaggio

Gran Turismo 7 è ordinabile su Amazon in tre differenti versioni; per PS4, per PlayStation 5 e la 25th Anniversary Edition (in arrivo).

Videogioco con data di uscita prevista per il 4 marzo 2022, acquistabile a partire da 70,99 euro.

Prodotto venduto direttamente da Amazon, con spedizione gratuita.

Gran Turismo 7 è uno dei videogiochi più attesi del 2022. Titolo di corse che consentirà di guidare 420 auto di ogni genere, da modelli classici a moderne supercar, con un livello di dettaglio senza precedenti.

Gran Turismo 7 include oltre 90 tracciati, con condizioni climatiche dinamiche.

Preordinando Gran Turismo 7 Standard Edition per PlayStation 4 o per PlayStation 5, riceverai al Day1 un codice sconto per riscattare gratuitamente una PlayStation Network PSN Card da 20 euro.

Inoltre effettuando il pre-ordine si potranno ricevere questi bonus digitali nel gioco: 100,000 crediti di gioco, Pack con 3 auto: Mazda RX Vision GT3 Concept Stealth Model, Porsche 917 Living Legend e Toyota Supra GT500 ’97 (Castrol TOM’S).

