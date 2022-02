Horizon Forbidden West già scontato su Amazon

Horizon Forbidden West è gia acquistabile su Amazon ad un prezzo scontato. Il noto titolo, uscito solo da pochi giorni, è infatti in promozione in versione Standard sia per PS4 che per PS5.

Di seguito tutti i dettagli dell'offerta:

Horizon Forbidden West per PS4 a 62 euro con uno sconto del 13% (Spedizione gratuita)

Acquistando la versione per PlayStation 4 è possibile effettuare gratis l'aggiornamento alla versione PS5.

Horizon Forbidden West è un videogioco d'azione, sviluppato da Guerrilla Games e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, seguito del videogioco del 2017 Horizon Zero Dawn.

Scendendo nel dettaglio, si tratta di un open-world in terza persona a sfondo post-apocalittico. Il giocatore vestirà i panni di Aloy, una cacciatrice di macchine in un'avventura nell'America dell'Ovest del 3040 d.C devastata da tempeste massicce e macchine mortali.

Ottimo videogioco, appassionante e dalla grafica spettacolare.

