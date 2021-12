Corsair iCUE LT100: un avanzato sistema d’illuminazione Led per la tua scrivania

Oggi torniamo ad occuparci di Corsair con la prova delle torri luminose iCUE LT100.

Si tratta di un avanzato sistema d’illuminazione Led per la nostra scrivania formato da un Kit di base (starter kit) che include due torri. Kit che può essere ampliato aggiungendo due ulteriori torri vendute singolarmente.

Torri che ospitano un doppia striscia led multicolore, ricca di vari effetti luminosi e completamente personalizzabile tramite PC.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche delle Corsair iCUE LT100.

Design e caratteristiche

Iniziamo la nostra analisi dal design. Ogni torre LT100 è formata da una base con scocca in metallo e rivestimento inferiore in gomma antiscivolo. Qui troviamo un’unica striscia Led multicolore che avvolge la base a 360 gradi. La seconda striscia formata da 46 Led si trova, invece, sull’asta verticale realizzata sempre in metallo e plastica. Asta installabile in due diverse posizioni con i Led rivolti verso l’utente o verso la parete.

Passiamo alle caratteristiche tecniche. Lo Starter kit Corsair iCUE LT100 include due torri: una principale da collegare alla rete elettrica e al PC, con pulsante di alimentazione/selezione colori, ed una secondaria.

La torre principale ospita il connettore per l'alimentatore esterno ed una porta micro USB per il collegamento al PC tramite un cavo intrecciato fornito in dotazione da 1,5 m (micro USB/USB-A).

Inoltre su entrambe le torri troviamo un connettore proprietario che consente di trasferire, tramite un apposito cavo, alimentazione e segnali di controllo dalla torre principale alla torre secondaria. Cavo piatto, decisamente delicato, lungo solo 1,5 metri.

In caso di collegamento delle due torri opzionali dei kit di espansione è necessario utilizzare cavi a Y forniti in dotazione.

Non dimentichiamo il supporto removibile per l'aggancio delle cuffie installabile su una delle torri.

Infine le dimensioni: 422 x 95 x 95 mm.

Effetti di illuminazione e software iCUE

Le torri LT100 possono essere utilizzate come lampade tradizionali, anche senza il collegamento al PC. Il comando di alimentazione sulla torre principale, tramite una pressione prolungata, permette inoltre di scegliere 11 effetti di illuminazione ben realizzati.

In aggiunta, collegando la torre principale al PC, è possibile accedere ad ulteriori opzioni di personalizzazione dei Led grazie al software iCUE. Software che consente la configurazione dei vari prodotti di Corsair e l’impostazione di ogni singolo Led delle due torri.

Scendendo nel dettaglio, all’interno di iCUE sono presenti altri effetti multicolore per tutti i gusti, personalizzabili dall’utente (colori e velocità). Ricordiamo anche le opzioni per selezionare un singolo colore sempre attivo o per visualizzare, tramite i Led, la temperatura dei vari sensori presenti nel PC.

Proseguiamo con l’opzione che consente di sincronizzare i colori dei Led con quelli delle immagini/video/giochi visualizzati sul monitor o con l’audio riprodotto dal Pc.

Tramite iCUE è anche possibile impostare un singolo effetto di illuminazione per tutti gli accessori Led di Corsair collegati al Pc. In questo modo si potrà sincronizzare, ad esempio, l’illuminazione delle torri con quella di tastiera e mouse. Non manca, infine, l’opzione per trasferire un effetto di luce da una periferica all’altra.

Esperienza d’uso e prezzo

Concludiamo la recensione delle LT100 con la nostra esperienza d’uso. In generale il nostro giudizio è positivo. Si tratta, infatti, di accessori ben costruiti e dalle interessanti caratteristiche.

Abbastanza buona l'intensità dei led, non utilizzabili però come principale fonte d’illuminazione dell’ambiente. Ottima la resa cromatica e i vari effetti luminosi.

Facile l’installazione e la configurazione tramite software. Peccato per la necessità di dover collegare le varie torri tra loro tramite un fragile cavo proprietario della lunghezza di soli 1,5 metri.

Terminiamo con i prezzi; il kit di base con due torri è acquistabile a 128 euro. Il kit di espansione con una singola torre è disponibile a 73 euro (richiede il kit di base).

Scopri di più su Amazon:

Starter Kit

Kit di espansione