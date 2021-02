Nintendo Switch Edizione Speciale Super Mario: caratteristiche e prezzo

Arriva la Nintendo Switch, in edizione speciale, dedicata all'uscita di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Da Nintendo arriva una versione davvero speciale della console Switch, dedicata all'uscita del nuovo videogioco Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Special Edition che si distingue per la particolare colorazione in rosso e blu: colori che rendono, ovviamente, omaggio al celebre costume di Super Mario.

Compresi nella confezione due controller joy-con rossi, un’impugnatura joy-con blu, una base per Nintendo Switch rossa e una console Nintendo Switch per la prima volta rossa. Sono incluse anche una custodia per Nintendo Switch blu e rossa (edizione speciale Mario) e una pellicola protettiva.

Un’edizione di Nintendo Switch dedicata agli appassionati del franchise Mario già ordinabile su Amazon al prezzo di 339 euro (data di uscita 12 febbraio).

Console venduta e spedita da Amazon che offre anche la possibilità di acquistare un servizio di copertura da danni accidentali fino a 2 anni al costo di 19 euro.

Inoltre su Amazon è anche possibile ordinare il videogioco Super Mario 3D World + Bowser’S Fury al prezzo di 59 euro (data di uscita 12 febbraio).

