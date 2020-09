Razer Kishi: come trasformare l’iPhone in una console portatile

Razer annuncia il nuovo Kishi Universal Gaming Controller per iPhone; un controller dotato di levette analogiche cliccabili, una serie di pulsanti frontali e multifunzione ed una croce direzionale a 8 vie.

Oltre alla certificazione MFi (Made for iPhone), è pienamente compatibile con Apple Arcade, l’innovativo servizio di abbonamento con oltre 120 titoli disponibili.

Il comodo design ergonomico è perfetto per lunghe sessioni di gioco, con grip e posizionamento ottimizzato dei pulsanti per un gameplay intuitivo.

Razer Kishi per iPhone porta il controllo a livello di console sui dispositivi iOS tramite la connessione alla porta Lightning. Una connessione a bassissima latenza che elimina virtualmente il lag degli input, assicurando una risposta istantanea dei pulsanti per un controllo fluido e senza soluzione di continuità. Grazie alla ricarica pass-through le sessioni di gioco non vengono interrotte, in quanto l’iPhone può essere ricaricato collegando il cavo direttamente al controller.

Gli iPhone supportati includono: iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max

Il Razer Kishi per iPhone sarà presto disponibile al prezzo di 109,99€.

