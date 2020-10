Recensione Arozzi Vernazza: una raffinata poltrona da gaming

Arozzi è un’azienda svedese specializzata in accessori da gaming. Brand che vanta nella sua ampia gamma di prodotti vari modelli di poltrone da gaming, scrivanie, microfoni e altro ancora.

Oggetto oggi della nostra prova è la sedia da gaming Vernazza nella variante in tessuto Soft Fabric, di colore blu; poltrona disponibile in altre colorazioni e anche con rivestimento in pelle sintetica.

Un prodotto pensato in particolare per gli appassionati di videogiochi, ma che può essere utilizzato, ovviamente, anche per lo studio o in ufficio.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Arozzi Vernazza.

Arozzi Vernazza: design e caratteristiche

Come già detto in precedenza la Vernazza è una poltrona da gaming acquistabile in numerose varianti con rivestimento in pelle o tessuto.

Scendendo nel dettaglio, la variante Soft Fabric in tessuto è disponibile in 4 diversi colori: cenere, blu, grigio scuro e grigio chiaro, con cuciture a contrasto.

Tessuto morbido, resistente e traspirante progettato per mantenere il corpo fresco anche dopo un utilizzo prolungato.

Passiamo ora al design ergonomico che garantisce un’ottima seduta e non affatica la schiena. Poltrona dotata, inoltre, di due morbidi cuscini regolabili in altezza e removibili: un cuscino lombare per sostenere la schiena ed un ampio poggiatesta.

Occupiamoci ora dei braccioli “multidimensionali”. Braccioli in gomma non solo in grado di muoversi su e giù, ma che possono scorrere anche in avanti e indietro e ruotare verso l’interno o verso l’esterno.

La Arozzi Vernazza è una sedia adatta a tutti i giocatori con una portata di 145 Kg ed un’altezza dello schienale di 86 cm. Non dimentichiamo il sollevatore con pistone a gas Class-4 che consente di alzare ed abbassare la seduta e lo schienale, inclinabile fino a 165°, con incrementi di 4°.

Citiamo anche la funzione “dondolo”: la sedia può essere bloccata in posizione verticale fissa o può inclinarsi liberamente avanti e indietro con un movimento a dondolo fino a 12°. E’ anche presente una rotella di regolazione per impostare la resistenza desiderata. Inoltre la funzione di bloccaggio inclinazione consente di decidere quanto inclinare la sedia, in modo da garantire sempre il massimo comfort.

Non dimentichiamo la struttura della poltrona completamente in metallo con cinque rotelle dalle ampie dimensioni.

Di seguito le misure di tutte le varie parti.

Concludiamo citando la densità della schiuma del sedile di 70 kg/m³ e quello dello schienale di 65 kg/m³.

Arozzi Vernazza: montaggio, esperienza d’uso e prezzo

La Arozzi Vernazza può essere facilmente assemblata anche da utenti poco esperti con le varie parti imballate con cura all’interno di una resistente confezione che ospita chiare istruzioni per il montaggio.

Passiamo ora alla nostra valutazione del prodotto, con un giudizio decisamente positivo.

Ottima la qualità costruttiva con materiali di qualità utilizzati sia per il rivestimento che per la struttura della sedia.

Un prodotto robusto e dal design curato, realizzato in un tessuto resistente ed elegante, con diverse colorazioni adatte ad ogni ambiente. Positiva anche la valutazione sull’ergonomia in grado di garantire un elevato comfort anche durante lunghe sessioni di gioco.

Buona la durezza della seduta, comodi i cuscini, con le varie regolazioni che consentono di adattare la sedia alle esigenze di ogni utente, utilizzando le varie leve e manopole presenti sul lato destro e sotto la sedia. Unici piccoli nei, il rivestimento non sfoderabile e i braccioli non in tessuto e dalla struttura non morbidissima.

Infine il prezzo, la Arozzi Vernazza nella variante Soft Fabric è acquistabile a 359 euro.

