Recensione Secretlab TITAN Evo 2022: una comoda poltrona per tutti i gusti

Oggetto oggi della nostra prova è la nuova Secretlab TITAN Evo 2022; si tratta di una completa poltrona da gaming, ottima anche per lo studio e per l'ufficio. La TITAN è infatti disponibile in numerose varianti per tutte le esigenze: da eleganti modelli in pelle per l'ufficio, a sgargianti varianti per gli appassionati di videogiochi.

Poltrona ergonomica che riprende le migliori caratteristiche delle serie Titan e Omega 2020, aggiungendo varie ed interessanti novità. Sedia dal nuovo design, in grado di garantire un elevato comfort, disponibile in tre diverse taglie e con numerose regolazioni disponibili.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della nuova Secretlab TITAN Evo 2022.

Secretlab TITAN Evo 2022: versioni per tutti i gusti

La TITAN Evo 2022 è disponibile in numerose varianti per tutte le esigenze. Iniziamo con le tre taglie disponibili: Small per utenti con altezza inferiore ai 169 cm e con un peso fino a 90 Kg; Regular fino a 189 cm-100 Kg; infine la XL fino a 205 cm e 180 Kg.

Passiamo al rivestimento con 3 diverse soluzioni: pelle sintetica “Secretlab NEO Hybrid Leatherette”, tessuto “Secretlab SoftWeave Plus Fabric” e la variante top di gamma in pelle nappa.

Iniziamo dalla NEO Hybrid Leatherette sviluppata direttamente da Secretlab, 12 volte più resistente della normale pelle sintetica ed in grado di garantire comunque un’elevata morbidezza.

Proseguiamo con il Secretlab SoftWeave Plus Fabric: tessuto sviluppato internamente dall’azienda, con una trama morbida, traspirante e 3,5 volte più resistente rispetto alla versione 2020.

Passiamo alle numerosissime colorazioni disponibili per tutti i gusti. La versione in eco pelle è, infatti, ordinabile in ben 37 varianti: da eleganti versioni nere, anche con inserti in velluto, a modelli dedicati a noti team di Esports, videogiochi come Cyberpunk 2077, famose serie Tv (Il Trono di Spade) e personaggi dei fumetti come Batman e Joker.

La versione in tessuto è, invece, disponibile in 8 diversi modelli. Anche qui troviamo poltrone dal look classico adatte per l'ufficio e modelli dai colori sgargianti.

Secretlab TITAN Evo 2022: caratteristiche

Proseguiamo con l'analisi delle caratteristiche della TITAN Evo 2022, partendo dal nuovo e avvolgente schienale ergonomico, sfoderabile e reclinabile fino a 165 gradi. Schienale con una diversa forma rispetto al modello 2020, in particolare nella zona delle spalle; soluzione che garantisce più spazio ed un migliore ergonomia. Schienale dotato nella parte inferiore di un chip NFC utile per verificare l'autenticità della poltrona.

Altra novità è l'arrivo del supporto lombare integrato nello schienale regolabile ora in 4 direzioni (L-ADAPT Lumbar Support System), in grado di muoversi sia in senso orizzontale che in verticale.

Sullo schienale troviamo, infatti, due manopole: quella di sinistra consente di spostare il supporto lombare in alto e in basso, mentre quella a destra permette di incrementare lo spessore del supporto facendolo perfettamente aderire alla nostra schiena. Soluzione che sostituisce il tradizionale cuscino presente su molte poltrone da gaming.

Passiamo al cuscino per la testa con rivestimento in velluto e interno in memory foam, con gel di raffreddamento. Cuscino dal nuovo design, ora dotato di agganci magnetici alla sedia; una soluzione decisamente raffinata che permette un miglior posizionamento e sostituisce l’antiestetica fascia elastica presente sul modello 2020.

Continuiamo con i braccioli “4D” imbottiti, con supporto in metallo, completamente regolabili dall’utente, non solo in altezza. Questi possono, infatti, essere spostati anche in avanti o indietro, verso l’interno e ruotati. Braccioli ora equipaggiati con la tecnologia CloudSwap che consente una facile sostituzione grazie ad una serie di agganci magnetici.

I braccioli originali possono essere, infatti, facilmente sostituiti con la variante in Technogel: materiale realizzato in Germania, più morbido, fresco e confortevole dell'originale.

Passiamo alla seduta ora più ampia e con una migliore curvatura anteriore, dotata di interno in schiuma polimerizzata a freddo in grado di distribuire il peso dell'utente in modo uniforme.

Infine analizziamo la parte inferiore della Secretlab TITAN Evo 2022 iniziando dal sollevatore con pistone a gas (classe 4) ora dotato di una corsa più breve (modelli Small e Regular) e più adatto alle persone basse. Proseguiamo con la funzione “dondolo”: la sedia può essere bloccata in posizione verticale fissa o può inclinarsi liberamente avanti e indietro, con un movimento a dondolo. E’ anche presente una rotella di regolazione per impostare la resistenza desiderata. Inoltre la funzione di bloccaggio inclinazione consente di decidere quanto inclinare tutta la sedia, in modo da garantire sempre il massimo comfort.

Infine ricordiamo la base rinforzata e le nuove rotelle omnidirezionali, dalle maggiori dimensioni

Poltrona sottoposta a numerosi test di resistenza, con una garanzia che può essere estesa fino a 5 anni.

Di seguito le dimensioni della Secretlab TITAN Evo 2022.



Secretlab TITAN Evo 2022: assemblaggio, esperienza d’uso e prezzo



La Secretlab TITAN Evo 2022 arriva all'interno di un’eccellente e robusta confezione, con tutte le varie parti perfettamente imballate.

La TITAN può essere facilmente assemblata anche da utenti poco esperti, con la confezione che ospita chiare istruzioni in inglese per il montaggio stampate su un poster di grandi dimensioni. Inoltre Secretlab ha anche pubblicato un video su Youtube che illustra chiaramente le varie fasi di montaggio.

Passiamo ora alla nostra valutazione di questa sedia da gaming con un giudizio decisamente positivo. Secretlab ci ha inviato il modello Stealth nella variante Regular, con i braccioli opzionali in Technogel.

Iniziamo dal design elegante e curato, con numerose versioni disponibili, adatte per casa o ufficio.

Ottima la qualità costruttiva di tutte le varie parti; segnaliamo, ad esempio, le perfette cuciture a vista, le scritte ben ricamate e gli inserti laterali della versione Stealth che ricordano la fibra di carbonio.

Analoga valutazione sui materiali usati per il rivestimento e per la struttura in metallo della poltrona.

Giudizio decisamente positivo anche sull’ergonomia, con la TITAN 2022 in grado di garantire un elevato comfort anche dopo lunghe sessioni di utilizzo.

Poltrona robusta, con uno schienale avvolgente, un’ampia seduta e comodi braccioli regolabili. In particolare ricordiamo la tecnologia CloudSwap che consente in pochi istanti la rapida sostituzione dei braccioli; ottima la versione in Technogel con elementi in blu, migliore della variante standard.

Infine non dimentichiamo le numerose regolazioni disponibili che consentono di adattare la TITAN alle esigenze di ogni utente.

Concludiamo con il prezzo, la Secretlab TITAN Evo 2022 nella versione Stealth è attualmente acquistabile sul sito dell’azienda a partire da 499 euro. I braccioli in Technogel sono disponibili a 65 euro.

