Recensione Toshiba Canvio Gaming: un versatile hard disk esterno per PC e console

Dopo la recensione del Canvio Premium, torniamo ad occuparci di hard disk di Toshiba con la prova del Canvio Gaming.

Hard disk esterno, portatile, pensato espressamente per gli appassionati di videogiochi e disponibile in 3 diverse varianti con capacità di 1, 2 e 4 TB.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Toshiba Canvio Gaming.

Toshiba Canvio Gaming: design e caratteristiche

Il Toshiba Canvio Gaming adotta linee curate, con una buona qualità costruttiva. Interamente realizzato in plastica, presenta una verniciatura grigia nella parte superiore, con il resto della scocca di colore nero. Non manca, inoltre, un vistoso led di stato di colore blu.

Hard disk pensato per essere utilizzato in particolare dagli appassionati di videogiochi. Canvio Gaming consente, infatti, di ampliare la nostra raccolta di giochi con estrema semplicità grazie alle seguenti caratteristiche.

Progettato per le più note console di gioco e PC, è dotato di una modalità "sempre attiva" personalizzata a livello di firmware che impedisce all'hard disk di entrare in stand-by, consentendo un gameplay più reattivo.

Toshiba Canvio Gaming è un hard disk esterno autoalimentato, di tipo meccanico, da 2.5?, disponibile in tre diverse varianti con capacità di 1, 2 e 4 TB.

Questo hard disk è dotato di una porta Micro-B USB (3.2 Gen 1) sul lato destro ed è accompagnato da un cavo Type A - Micro-B fornito nella confezione. Il manuale utente è, invece, pre-installato sull'hard disk.

Toshiba Canvio Gaming ha, inoltre, una velocità di trasferimento massima dichiarata fino a 5.0 Gbit/s ed utilizza il file system exFAT compatibile con Playstation/Xbox, Pc e Mac.

Scendendo nel dettaglio, il Canvio Gaming può essere collegato alle console Xbox One, S e X e Xbox Series X/S, PS4, PS4 Pro e PS5. Sulle Xbox Series X/S e su PS5, il Canvio gaming può però essere utilizzato solo come archivio e non per eseguire direttamente i giochi (i videogiochi dovranno essere prima copiati nuovamente nell'SSD interno per poter essere eseguiti).

Non dimentichiamo le dimensioni e il peso: 80 x 111 x 13,5 mm per 149 gr (versioni da 1 e 2 TB), 80 x 111 x 19,5 mm e 210 gr (modello da 4TB).

Toshiba Canvio Gaming: prestazioni e prezzo

Da Toshiba arriva un ottimo hard disk esterno, compatto e silenzioso, destinato in particolare ai possessori di console.

Abbiamo testato la versione da 1 TB collegandola ad una Xbox One, con buone prestazioni generali.

Inoltre su PC, durante i nostri test, l'hard disk ha raggiunto i 148 MB/s in lettura e i 154 MB/s in scrittura.

In definitiva, il Toshiba Canvio Gaming è un prodotto interessante soprattutto per i possessori di Xbox One e PS4 che vogliono espandere facilmente la memoria delle loro console.

Infine il prezzo, il Toshiba Canvio Gaming è acquistabile a partire da 65 euro (versione da 1 TB).

