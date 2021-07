Secretlab TITAN Evo 2022: una poltrona da gaming ottima anche per lo studio e l'ufficio

Da Secretlab una nuova gamma di poltrone in tessuto o pelle, comode, resistenti ed eleganti

Dopo la presentazione della scrivania Magnus, torniamo ad occuparci di Secretlab; l'azienda ha, infatti, appena presentato la nuova TITAN Evo 2022, una poltrona da gaming ottima anche per lo studio e l'ufficio.

Poltrona che implementa le migliori caratteristiche delle serie OMEGA e TITAN, disponibile in tre diverse misure (small, regular e XL) adatte a tutti gli utenti.

La nuova TITAN Evo 2022 è, inoltre ordinabile con tre diversi rivestimenti: pelle sintetica "Secretlab NEO Hybrid Leatherette", tessuto "Secretlab SoftWeave Plus Fabric" e la variante top di gamma in pelle nappa.

La nuova TITAN Evo 2022 si adatta a tutti i gusti con tantissime colorazioni disponibili, da eleganti versioni in pelle nera a sgargianti varianti per i gamers.

Una sedia che promette un elevato comfort grazie all'interno della seduta in schiuma polimerizzata a freddo in grado di distribuire il peso dell'utente in modo uniforme.

Non dimentichiamo la rinnovata forma ergonomica e la nuova e resistente pelle sintetica Secretlab NEO. Novità anche per il rivestimento in tessuto, fresco e più robusto.

Tra le novità della nuova TITAN Evo 2022 ricordiamo anche il sistema di supporto lombare a 4 direzioni L-ADAPT in grado di muoversi sia in senso orizzontale che in verticale, adattandosi perfettamente alla parte inferiore della schiena.

Debuttano, inoltre, nuovi braccioli 4D completamente in metallo e con tecnologia CloudSwap per una facile sostituzione grazie agli agganci magnetici.

Tra le altre caratteristiche citiamo anche lo schienale reclinabile fino a 165 gradi, la possibilità di inclinare la seduta ed il nuovo sistema idraulico con una corsa più breve.

Terminiamo con la base che è stata perfezionata bilanciando il peso e aggiungendo ulteriori razze che ne migliorano l'integrità strutturale.

Non dimentichiamo il prezzo, la nuova TITAN Evo 2022 è acquistabile a partire da 429 euro.



